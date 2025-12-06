برنامج تعليمي في البرازيل يهدف إلى تعزيز ارتباط الأطفال بالقرآن الكريم

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أطلق المركز الإسلامي الدولي للتسامح والسلام في البرازيل، مطلع هذا الأسبوع، برنامجًا تعليميًا متخصصًا في مجال تفسير القرآن الكريم ودراسة الأحاديث النبوية الشريفة. انطلق هذا البرنامج التعليمي المتخصص، يوم الثلاثاء 2 ديسمبر، في مجال تفسير القرآن الكريم ودراسة كتاب "الأربعون النووية" (مجموعة مختارة من أهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، جمعها أبو زكريا يحيى بن شرف النووي (1233-1277م)). يُقام البرنامج بإشراف عبد الحميد المتولي، رئيس المركز الإسلامي الدولي للتسامح والسلام في البرازيل، وفقًا لما ذكره موقع "المسلمون حول العالم".

يستمر البرنامج خلال شهري ديسمبر 2025 ويناير 2026، بهدف تعزيز المعرفة الدينية وترسيخ القيم الإسلامية الوسطية لدى مختلف شرائح المجتمع، وخاصةً الأطفال. ووفقًا للتقرير، تُعقد الجلسات المسائية كل ثلاثاء وجمعة، وتتضمن حلقات تحفيظ قرآن كريم، وصلاة المغرب والعشاء جماعة، ووجبة عشاء يشارك فيها أولياء أمور الأطفال في أجواء دينية وتربوية تُنمّي الألفة مع القرآن الكريم. كما تُعقد الجلسات الصباحية كل أربعاء وخميس، وتتضمن صلاة الظهر ووجبة غداء، إلى جانب دروس تربوية منهجية تجمع بين التفسير ومهارات القيم في إطار تربوي متوازن بين المعرفة والتطور الشخصي. ويختتم البرنامج باحتفالية تربوية مميزة لتحفيز المشاركين والحافظين على مواصلة التعلم وترسيخ التحصيل الديني والمعرفي. وسيتم خلال الحفل توزيع جوائز قيّمة على المشاركين والحافظات. يعكس هذا البرنامج التزام المراكز الإسلامية البرازيلية بتقديم مبادرات تعليمية رفيعة المستوى تعمل على إعادة ربط الأجيال الشابة بالقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، مما يساعد على بناء وعي ديني متوازن يعزز القيم الأخلاقية ويعزز الانتماء الروحي في المجتمع.