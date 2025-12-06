عالم شيعي يدين بوابة UMEED الهندية لعرقلتها تسجيل ممتلكات الوقف

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ انتقد مولانا كلبه جواد نقفي، الزعيم الديني الهندي الشهير والأمين العام لمجلس علماء الهند، بشدة بوابة "أوميد" الحكومية، مشيرًا إلى أنها أُنشئت إما عن جهل محض أو صُممت عمدًا لمنع الناس من تسجيل أوقافهم.

وزعم مولانا كلبه جواد أن البوابة لا تسمح إلا لمتولي واحد بالتسجيل في كل منطقة، رغم وجود العديد من الأوقاف في كل منطقة. وأشار إلى أن الموقع الواحد غالبًا ما يضم مسجدًا وإمامًا ومقبرة - وهي جميعها كيانات وقفية منفصلة - إلا أن البوابة لا تسمح إلا بتسجيل واحد منها.

علاوة على ذلك، تحمل العديد من الأوقاف أرقامًا متعددة (خَسْرَات)، بينما تقبل بوابة "أوميد" رقمًا واحدًا فقط.

وأثار رجل الدين الشيعي البارز مخاوف جدية بشأن أداء البوابة، متسائلًا عن سبب تعطل بوابة "أوميد" بشكل متكرر، في حين تعمل البوابات الحكومية الأخرى بسلاسة.

وحذر مولانا كلبه جواد من أن التصميم المعيب والأعطال الفنية المستمرة تهدف بشكل منهجي إلى تثبيط وإعاقة التسجيل السليم لممتلكات الوقف في جميع أنحاء البلاد.