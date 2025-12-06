منظمات حقوق الإنسان تحذر من اضطهاد غير مسبوق للمسلمين في ظل حكومة مودي في الهند

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ حذّرت منظمات حقوق الإنسان من أن اضطهاد المسلمين في الهند في ظل حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي قد بلغ مستويات غير مسبوقة، مستهدفًا الأقليات بإجراءات تتراوح بين تدمير المساجد وزيادة عمليات القتل بدافع الكراهية. وتُشير منظمات حقوق الإنسان الدولية إلى تصاعد قمع المسلمين والأقليات الأخرى في الهند في ظل حكم مودي، بالتزامن مع "تراجع ديمقراطي" في البلاد. ويصف تقرير الديمقراطية لعام 2025 الصادر عن معهد V-Dem الهند بأنها تشهد "استبدادًا انتخابيًا" للعام التاسع على التوالي، ويُحذّر من تقويض حرية التعبير وتصاعد خطاب الكراهية ضد الأقليات الدينية.

تؤكد جماعات حقوق الإنسان أن قوانين صارمة، مثل قانون منع الأنشطة غير المشروعة (UAPA) وقانون الأمن القومي (NSA)، قد أُسيء استخدامها لإسكات المنتقدين والنشطاء المسلمين. ووفقًا لتقرير صادر عن منظمة APCR (منظمة غير حكومية لحقوق الإنسان في الهند)، سُجلت 947 جريمة كراهية في السنة الأولى من ولاية مودي الثالثة، وكان معظم الضحايا من المسلمين. وفي 25 حالة، قُتل الضحايا، وكان جميعهم من المسلمين. سلطت تقارير متعددة الضوء على تدمير منازل المسلمين ومحالهم التجارية، وحتى مساجدهم، بحجة "حملات مكافحة التعديات"، التي تصفها جماعات حقوق الإنسان بأنها أداة للضغط على الأقليات الدينية.

صنّف مؤشر التعذيب العالمي لعام ٢٠٢٥ الهند على أنها "دولة عالية الخطورة"، وتُظهر دراسة حديثة أجرتها منظمة "كومون كوز" أن المسلمين، إلى جانب الداليت والأديفاسي، هم أكثر ضحايا التعذيب والوفاة في مراكز الشرطة. في ولايتي مانيبور ولداخ، اللتين شهدتا توترات عرقية ودينية، أفادت هيئات دولية باستخدام الحكومة الهندية للقوة المميتة، واعتقالات واسعة النطاق، وقطع الإنترنت، وانتهاكات لحقوق المواطنين. أسفر صراع مانيبور، وفقًا لمنظمة هيومن رايتس ووتش، عن مقتل أكثر من ٢٦٠ شخصًا وتشريد ٦٠ ألف شخص. ويُعتبر تدمير مئات المواقع الدينية، بما في ذلك الكنائس وكنيسين يهوديين، رمزًا لتفاقم أزمة حقوق الأقليات في الهند.

على الصعيد الدولي، تواجه الهند أيضًا اتهامات بممارسة "قمع خارج حدودها". وقد أثارت قضية محاولة اغتيال الناشط السيخي غورنام سينغ بانون في الولايات المتحدة، والأحكام القضائية في كندا والولايات المتحدة ضد مسؤولين استخباراتيين هنود، تساؤلات جدية حول دور حكومة مودي في عمليات الاغتيال الدولية.