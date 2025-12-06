أمين عتبة السيدة المعصومة (س): الأعتاب المقدسة یجب أن تتخذ مواقف واضحة ومنطقية تجاه أحداث العالم الإسلامي

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أكدت أمانة حرم السيدة المعصومة (عليها السلام) على ضرورة تبني العتبات المقدسة مواقف منطقية وشفافة ومواكبة للتطورات في العالم الإسلامي، مع إعطاء الأولوية لحماية وطمأنينة الحجاج. أدلى آية الله السيد محمد سعيدي، أمين الحرم، بهذه التصريحات خلال المؤتمر الثامن للعتبات المقدسة في إيران الإسلامية، المنعقد في مسجد جمكران بمدينة قم. وأكد على المسؤولية التاريخية للمعتبات في تجسيد الاحتياجات الأخلاقية والروحية والاجتماعية للمجتمع من خلال مواقفها.

قال آية الله سعيدي: "على مر التاريخ، تأثر دور ومكانة العتبات المقدسة بظروف العصر وتطورات العالم الإسلامي. لطالما توقع الناس الهداية من هذه المراكز المقدسة. واليوم، يجب على العتبات المقدسة أن تحافظ على مواقف منطقية وواضحة وعصرية، لا سيما فيما يتعلق بالأحداث التي تؤثر على المجتمع الإسلامي والرأي العام". وفي إشارة إلى التأثير التاريخي للسيدة فاطمة المعصومة (عليها السلام)، قال إن وجودها في قم لعب دورًا محوريًا في تحويل المدينة إلى مركز للتعليم والتوجيه الديني. وأضاف: "تشير الروايات الموثوقة إلى أن السيدة فاطمة المعصومة (عليها السلام) كانت، حتى قبل بلوغها سن الرشد، تجيب على أسئلة الناس الفقهية والعقائدية. وهذا يدل على التربية العلمية والروحية الدقيقة التي تلقتها من الأئمة المعصومين (عليهم السلام)".