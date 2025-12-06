عائلة عامل كشميري قُتل في انفجار دلهي: "حتى أننا دفعنا ثمن التابوت"

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ يخيم صمتٌ ثقيل على منزل عائلة سانغو في بابا ناغري، وهي بلدة في غاندربال بكشمير. بعد أسابيع من عودة بلال أحمد سانغو، البالغ من العمر 28 عامًا، إلى منزله في نعش، لا تزال العائلة غارقة في الحزن والحيرة، دون أي تعويض أو دعم رسمي في الأفق. بلال، عامل مهاجر عمل في دلهي على مدى السنوات الست الماضية، كان من بين ضحايا انفجار القلعة الحمراء في 10 نوفمبر.

وُلد بلال لعائلة مسلمة غوجارية مهمشة، وكان المعيل الوحيد للأسرة. يقول والده المسن، غلام حسن سانغو: "لطالما حلم بانتشالنا من الفقر من خلال عمله الجاد". "منذ أن رحل بلال، أصبح منزلنا خاويًا. نقف وحيدين في حزننا، بلا سند ولا تعويض". داخل غرفتهم المتواضعة المبنية من الطين، تجلس والدة بلال صامتة، يداها ترتجفان. يقول زوجها لموقع مكتوب: "لا تزال في حالة صدمة". لم نخبرها في البداية، ولكن عندما تجمع الناس في الخارج، فهمت الأمر من تلقاء نفسها. يقول الجيران إن دخل بلال كان سببًا في تماسك العائلة. يقول الجار صادق أحمد: "الآن يواجه والداه وإخوته الأصغر سنًا مستقبلًا لا يستطيعون تحمله".

يتذكر والد بلال حالة الذعر التي أعقبت الانفجار. "كان يتصل يوميًا، لكنه لم يفعل ذلك اليوم. كان هاتفه مغلقًا." مرت ثلاثة أيام دون أي أخبار. "عندما ظهرت الحقيقة أخيرًا، لم تكن من أي مسؤول"، قال بحسرة. وصلت صورة ضبابية لجثة بلال في مستشفى دلهي عبر واتساب إلى ابنه الأصغر. "لا ينبغي لأي والد أن يسمع بوفاة ابنه بهذه الطريقة."

تحملت العائلة جميع النفقات، حتى النعش

تزعم العائلة أن السلطات المحلية طلبت منهم إرسال شخصين إلى دلهي للتحقق من هويتهم. وبسبب انعدام مدخراتهم، اقترضوا المال. قال حسن: "كل روبية، من السفر إلى الطعام والوثائق وإجراءات المستشفى ونقل جثمان ابني، كانت من جيوبنا". "حتى أننا اضطررنا لدفع ثمن نعشه". وظهرت صعوبة أخرى بمجرد وصول الجثمان إلى بابا ناجري. فمثل العديد من عائلات غوجار التي تكافح للوصول إلى المقابر، لم يتمكن بلال من دفنه في مقبرة القرية. ولعدم توفر مساحة، دفنوه في رقعة صغيرة من أرضهم، مما سلط الضوء على فقر العائلة.

لا تعويض، صمت من الإعلام الوطني

على الرغم من كونهم ضحايا مأساة وطنية كبرى، تقول العائلة إنها لم تتلقَّ أي تعويض من الحكومة. ورغم إعلان حكومة دلهي عن تعويضات لعائلات القتلى والجرحى، إلا أن أحدًا لم يتواصل مع العائلة بعد. وفي منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت رئيسة وزراء دلهي، ريكا غوبتا، إن الحكومة أبلغت عائلات ضحايا الحادث بمنحهم تعويضًا قدره 10 ملايين روبية. لكن عائلة بلال نفت تلقيها أي معلومات. وقال محمد صادق: "لا نطالب بتعويضات عن الوفاة، لكن التعويض حقهم. كان بلال مصدر رزقهم الوحيد". وقال حسن إن عدم اعتراف القيادة السياسية بمسؤوليتها زاد من معاناتهم.

حتى رئيس الوزراء عمر عبد الله لم يزرنا

كما تنتقد العائلة الإعلام الوطني لتجاهله قصتهم. وذكّر حسن قائلاً: "بالكاد ذكروا اسم ابني، مع أنه كان الكشميري الوحيد بين الضحايا". في أعقاب الهجوم الإرهابي، استُهدف الكشميريون في جميع أنحاء الهند بجرائم كراهية عديدة أُبلغ عنها ضدهم. "لو تأثرت طائفة أخرى، لكانت التغطية مختلفة. لم تُقدّر وسائل الإعلام الوطنية أهمية حياة ابني بما يكفي لتغطيتها." يصف السكان المحليون هذا الصمت بأنه "انتقائي"، قائلين إن هوية بلال كعامل مسلم كشميري سهّلت تجاهل قصته. زارت زعيمة المعارضة محبوبة مفتي العائلة وطالبت بتعويض، قائلةً إنه لا يجب استهداف الكشميريين الذين يعملون في الخارج. ومع ذلك، تُشير العائلة إلى أنه لم يزرهم أحد من الحكومة الحالية. وقال حسن "لم يأت أحد لمساعدتنا سوى ميا الطاف، الذي دعمنا شخصياً، ليس بصفته نائباً في البرلمان ولكن كشخص من مجتمعنا".

زار النائب آقاروح الله مهدي المنطقة أيضًا مؤكدًا أن مأساة العائلة تُفنّد الرواية التي تُروّج لها بعض الجماعات. وقال: "إن هذه الحادثة التي طالت عائلة كشميرية مسلمة تُفضح الدعاية التي ينشرها حزب بهاراتيا جاناتا ومنظمة آر إس إس بأن جميع الكشميريين إرهابيون". "كما قُتل أشخاص من ولايات أخرى، فقد مسلم كشميري حياته أيضًا. إذا استهدفوا مجتمعًا ووصفوهم بالإرهابيين، فكيف سيصفون بلال؟" وحثّ الحكومة على توفير وظيفة لشقيق بلال الأصغر وضمان الدعم المالي. "لا يُمكن لأي تعويض مهما كان أن يُخفف هذا الألم، ولكن يجب مساعدة العائلة على المضي قدمًا".