آية الله جوادي الآملي يستذكر الحقوق المتبادلة بين الوالدين والأولاد

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ تطرق سماحة المرجع الديني آية الله عبد الله جوادي الآملي خلال شرحه للوصايا النبوية الموجهة لأمير المؤمنين الإمام علي (عليه السلام) إلى جملةً من الحقوق المتبادلة، وهي:

حقوق الولد على والده:

أن يُحسِّن اسمه

وأن يُحسِّن أدبه

وأن يضعه موضعاً صالحاً (أي يجعله في المكانة اللائقة به في جميع مجالات حياته الفردية والاجتماعية)

وحقوق الوالد على ولده:

ألّا يُسميه باسمه

وألّا يمشي بين يديه

وألّا يجلس أمامه

ثم تطرق إلى أنّ الوصايا تضمنت تحذيرًا صريحًا للوالدين من دفع ولدهما إلى العقوق، مستشهداً بقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): "يَا عَلِيُّ! لَعَنَ اللَّهُ وَالِدَيْنِ حَمَلَا وَلَدَهُمَا عَلَى عُقُوقِهِمَا".

وأكّد أنّ كلّ وزر يصيب الولد إذا كان عاقًا لوالديه، فإنه يصيب الوالدين أيضًا إذا كانا عاقين لولدهما، حيث قال (صلى الله عليه وآله وسلم): "يَا عَلِيُّ! يَلْزَمُ الْوَالِدَيْنِ مِنْ عُقُوقِ وَلَدِهِمَا مَا يَلْزَمُ الْوَلَدَ لَهُمَا مِنْ عُقُوقِهِمَا".

ثم بيَّن أن الوصايا قد أثنت على الوالدين المُحفِّزين لولدهما على البرّ، بقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): "يَا عَلِيُّ! رَحِمَ اللَّهُ وَالِدَيْنِ حَمَلَا وَلَدَهُمَا عَلَى بِرِّهِمَا".

واختتم سماحته عرض تلك الوصايا بالحكم الأساسي الذي تضمنته، وهو قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): "يَا عَلِيُّ! مَنْ أَحْزَنَ وَالِدَيْهِ فَقَدْ عَقَّهُمَا". [*]

تنويه:

ما ورد في هذه الوصايا يمثّل جزءاً من حقوق الوالدين والأولاد، وقد وردت تفاصيل أخرى في روايات متعددة.

المأخذ: كتاب "أدب فنای مقربان" (بالفارسية)، ج٣، ص٢٠٨-٢٠٩

[*] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو، وأنس بن محمد عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام): في وصية النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لعلي (عليه السلام) قال: يا علي، حق الولد على والده أن يحسن إسمه وأدبه، ويضعه موضعا صالحا، وحق الوالد على ولده أن لا يسميه باسمه، ولا يمشي بين يديه، ولا يجلس أمامه، ولا يدخل معه الحمام، يا علي، لعن الله والدين حملا ولدهما على عقوقهما، يا علي، يلزم الوالدين من عقوق ولدهما ما يلزم الولد لهما من عقوقهما، يا علي، رحم الله والدين حملا ولدهما على برهما، يا علي من أحزن والديه فقد عقهما. (وسائل الشيعة، ج٢١، ص٣٨٩-٣٩٠)

........

انتهى/ 278