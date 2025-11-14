آية الله جوادي الآملي: صدور الأحكام القضائية المستندة إلى الشريعة تُنزل البركات على المجتمع

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ التقى حجة الإسلام والمسلمين غلامحسين محسني إيجئي، رئيس السلطة القضائية، بالمرجع الديني آية الله عبد الله جوادي الآملي في مقر إقامته بمدينة قم.

وأوضح آية الله جوادي الآملي خلال اللقاء أنّ "الحكم القضائي الصادر استناداً إلى الاعتبارات الشرعية وابتغاء مرضاة الله، يُنزِل بركات عظيمة على المجتمع". وتابع سماحته بالقول: "إن الصراط المستقيم قَصِيرٌ ويؤدي إلى الغاية، إلا أنه وَعِرٌ".

وأشاد المرجع الديني بشرعية نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكداً أنها لا تزال تضم في صفوفها شخصيات تُشكِّل منابع للبركة، على غرار شهداء "حرب الدفاع المقدس" ضد نظام صدام (1980-1988) و"حرب الأيام الاثني عشر المفروضة" الأخيرة، حيث إنهم كانوا "مصادر خير وبركة للناس". كما حذّر من مخاطر "اللامبالاة الاجتماعية" و"انتشار التشتت وسوء الأخلاق في المجتمع".

من جانبه، أكد رئيس السلطة القضائية على "الأولوية القصوى لملف معيشة المواطنين"، داعياً إلى تكثيف جهود كافة المسؤولين لحل المشكلات المعيشية. ولفت إلى أن "القوى المعادية تعمل بصورة ممنهجة لترويج الممارسات غير السوية"، مؤكداً ضرورة "مواجهة منظمة وقانونية لهذه التحديات لصون السلامة النفسية للمجتمع ولتعزيز الوحدة الوطنية".

وجاء اللقاء في إطار سلسلة اللقاءات التشاورية بين أجهزة الدولة والمراجع الدينية، إذ التقى حجة الإسلام والمسلمين غلامحسين محسني إيجئي في إطار هذه الزيارة أيضاً بكل من آية الله العظمى ناصر مكارم الشيرازي وآية الله العظمى جعفر السبحاني.

