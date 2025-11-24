أيّ درس نستلهمه من حياة السيدة الزهراء (سلام الله عليها)؟

رمز الخبر: 1753547

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ درس حياة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها لنا هو: السعي والإجتهاد والجد والحياة الطاهرة كما كانت تلك الإنسانة الجلية كلها معنوية ونورا ونقاء. الطُّهرَةِ الطّاهِرَةِ المُطَهَّرَةِ التَّقیَّةِ النَّقیَّةِ [الرَّضیَّة] الزَّکیَة؛الطُّهرَةِ الطّاهِرَةِ المُطَهَّرَةِ التَّقیَّةِ النَّقیَّةِ [الرَّضیَّة] الزَّکیَة؛ طهارة ونقاء وتقوى ونورانيّة تلك السيدة العظيمة هي ذات الشيء الذي كان يظلّل معارفنا على مدى تاريخ التشيّع.