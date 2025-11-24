  1. الرئيسية
  2. المواضیع الثقافية
  3. کلام القائد

أيّ درس نستلهمه من حياة السيدة الزهراء (سلام الله عليها)؟

24 نوفمبر 2025 - 11:53
رمز الخبر: 1753547
أيّ درس نستلهمه من حياة السيدة الزهراء (سلام الله عليها)؟

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ درس حياة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها لنا هو: السعي والإجتهاد والجد والحياة الطاهرة كما كانت تلك الإنسانة الجلية كلها معنوية ونورا ونقاء. الطُّهرَةِ الطّاهِرَةِ المُطَهَّرَةِ التَّقیَّةِ النَّقیَّةِ [الرَّضیَّة] الزَّکیَة؛الطُّهرَةِ الطّاهِرَةِ المُطَهَّرَةِ التَّقیَّةِ النَّقیَّةِ [الرَّضیَّة] الزَّکیَة؛ طهارة ونقاء وتقوى ونورانيّة تلك السيدة العظيمة هي ذات الشيء الذي كان يظلّل معارفنا على مدى تاريخ التشيّع.

اخبار ذات صله

تعليقك

You are replying to: .
captcha