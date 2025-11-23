قائد الثورة الاسلامية يشارك في مراسم عزاء استشهاد السيدة فاطمة الزهراء (ع) بالليلة الثانية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أُقيمت الليلة الثانية من مراسم العزاء في ذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء (سلام الله عليها) هذه الليلة بحضور سماحة قائد الثورة الإسلامية سماحة الامام السيد علي الخامنئي وآلاف المشاركين من مختلف الشرائح في حسينية الإمام الخميني (رض) في طهران.

وخلال هذه المراسم، القى حجة الإسلام والمسلمين علي علي زاده كلمة مستشهداً بآيات القرآن والأحاديث الشريفة، مشيراً إلى تاريخ المواجهة بين الحق والباطل في عالم الخلقة. واكد في كلمته على أن السبيل الوحيد لسعادة البشر هو السير في طريق الحق، قائلا: "إن دور محبة السيدة فاطمة الزهراء (سلام الله عليها) وأبنائها في سعادة البشر لا يُضاهى."

وفي جانب آخر من هذه المراسم، القى السيد محمدرضا بذري مراثي في عزاء السيدة فاطمة الزهراء (سلام الله عليها).

