اقامة الليلة الأولى لمراسم عزاء ذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء (سلام الله عليها)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أقيمت الليلة الأولى من مراسم العزاء بذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء (سلام الله عليها) مساء اليوم الجمعة، بحضور قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي وآلاف المواطنين من مختلف شرائح المجتمع في حسينية "الإمام الخميني (رض)".

ونقلًا عن الموقع الإلكتروني لمكتب قائد الثورة الإسلامية، ألقى حجة الإسلام رحيم شرفي كلمةً في هذه المراسم، استشهد فيها بآيات قرآنية، وشرح فيها مخططات العدو وأهدافه في المجتمع الإسلامي.

وقال: "الفرقة والخلاف، والتغلغل، وإثارة الشك والريبة، والعقوبات الاقتصادية" من بين القضايا التي لطالما سعى أعداء الدين إلى استغلالها لكسر صمود المجتمع الإسلامي ومقاومته؛ لذا، يجب اليقظة في مواجهة أهداف العدو.

وفي هذه المراسم، ألقى منشد اهل البيت (عايهم السلام) سعيد حداديان قصائد في رثاء السيدة الزهراء (ع).

