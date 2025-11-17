لقاء الأمين العام للمجمع العالمي لأهل البيت (ع) مع إمام جمعة أصفهان / التأكيد على توسيع الناشطات في التبليغ الديني

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ التقى الأمين العام للمجمع العالمي لأهل البيت (ع) آية الله "رضا رمضاني" في سفره إلى مدينة أصفهان بممثل ولي الفقيه وإمام جمعة أصفهان آية الله "سيد يوسف طباطبائي نجاد".

في هذا اللقاء الذي انعقد في مكتب إمام جمعة أصفهان، قدم الأمين العام للمجمع العالمي لأهل البيت (ع) تقريرا عن آخر الإجراءات والبرامج التحولية لهذا المجمع في مختلف المجالات.

ثم تطرق آية الله "رمضاني" في حديثه إلى نشاطات المجمع مشيرا إلى قابليات المبلغين المحليين للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)، وقناة الثقلين الفضائية، وجامعة أهل البيت (ع)، ووكالة أبنا للأنباء، وموسوعة ويكي الشيعة الافتراضية، والإجراءات الخيرية في قارة أفريقيا في مجالات مختلفة.

وقدم آية الله الطباطبائي نجاد أيضًا اقتراحات في مجال الكتاب والترجمة، وكذلك قدم تقريرا حول تأسيس وتوسعة وترميم المدارس العلمية في مدينة أصفهان وغيرها من مدن هذه المحافظة.

وقد رافق حجت الإسلام والمسلمين "محمد علي معينيان" مدير قسم الشؤون الدولية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع) آية الله رمضاني في هذه الجلسة.

........

انتهى/ 278