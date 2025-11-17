  1. الرئيسية
  2. خدمة الأخبار
  3. أخبار المجمع العالمي لأهل‌البيت(ع)

لقاء الأمين العام للمجمع العالمي لأهل البيت (ع) مع إمام جمعة أصفهان / التأكيد على توسيع الناشطات في التبليغ الديني

17 نوفمبر 2025 - 19:16
رمز الخبر: 1751393
لقاء الأمين العام للمجمع العالمي لأهل البيت (ع) مع إمام جمعة أصفهان / التأكيد على توسيع الناشطات في التبليغ الديني

التقى آية الله رضا رمضاني في سفره إلى أصفهان بآية الله السيد يوسف الطباطبائي نجاد، وقدم تقريرا عن البرامج التحولية والنشاطات الدولية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع).

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ التقى الأمين العام للمجمع العالمي لأهل البيت (ع) آية الله "رضا رمضاني" في سفره إلى مدينة أصفهان بممثل ولي الفقيه وإمام جمعة أصفهان آية الله "سيد يوسف طباطبائي نجاد".

في هذا اللقاء الذي انعقد في مكتب إمام جمعة أصفهان، قدم الأمين العام للمجمع العالمي لأهل البيت (ع) تقريرا عن آخر الإجراءات والبرامج التحولية لهذا المجمع في مختلف المجالات.

دیدار دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با امام‌جمعه اصفهان/ تأکید بر گسترش فعالیت‌های تبلیغی

ثم تطرق آية الله "رمضاني" في حديثه إلى نشاطات المجمع مشيرا إلى قابليات المبلغين المحليين للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)، وقناة الثقلين الفضائية، وجامعة أهل البيت (ع)، ووكالة أبنا للأنباء، وموسوعة ويكي الشيعة الافتراضية، والإجراءات الخيرية في قارة أفريقيا في مجالات مختلفة.

وقدم آية الله الطباطبائي نجاد أيضًا اقتراحات في مجال الكتاب والترجمة، وكذلك قدم تقريرا حول تأسيس وتوسعة وترميم المدارس العلمية في مدينة أصفهان وغيرها من مدن هذه المحافظة.

دیدار دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با امام‌جمعه اصفهان/ تأکید بر گسترش فعالیت‌های تبلیغی

وقد رافق حجت الإسلام والمسلمين "محمد علي معينيان" مدير قسم الشؤون الدولية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع) آية الله رمضاني في هذه الجلسة.

........

انتهى/ 278

سمات

اخبار ذات صله

تعليقك

You are replying to: .
captcha