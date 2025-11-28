آية الله رمضاني: يجب ترسيخ ثقافة الشهادة في المجتمع

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ التقى مسؤولو الذكرى الرابعة لشهداء محافظة جيلان المقيمين في قم، بآية الله "رضا رمضاني"، وذلك في مبنى المجمع العالمي لأهل البيت (ع) في قم.

قال آية الله رمضاني في هذا الاجتماع: فضلا عن إحياء ذكرى الشهداء، يجب أيضًا إحياء ثقافة الشهيد، مشيرًا إلى أننا اليوم بحاجة لهذا العمل أكثر من أي وقت مضى؛ لأنّ خطاب الثورة الإسلامية ليس خطابًا له زمن خاص في مقام العمل، فإنّ إحياء ذكرى الشهداء باعتباره عمل عظيم وحركة إلهية يحتاج إلى الشجاعة والثبات والحضور الميداني، كما يجب أن تُرسخ ثقافة الشهادة في المجتمع؛ ليكون هناك استعداد لدى جميع الفئات في هذا الخصوص.

وأشار سماحته إلى مخططات الأعداء، قائلاً: إن جهود الأعداء تهدف إلى إبعاد إيران الإسلامية عن الخطاب الذي تتبناه، وأنّ نظام الهيمنة يسعى حتى يوجه ضربته إلى حضور الشعب ومكانة القيادة الرشيدة.

