بيان تعزية آية الله رمضاني إلى متولي العتبة الرضوية المقدسة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أصدر الأمين العام للمجمع العالمي لأهل البيت (ع) آية الله "رضا رمضاني" بيان عزى فيه متولي العتبة الرضوية المقدسة بوفاة شقيقته.

وفيما يلي نص بيان تعزية آية الله "رضا رمضاني":

بسم الله الرحمن الرحيم

إنا لله وإنا إليه راجعون

سماحة آية الله الشيخ أحمد مروي دام ظله

ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة شقيقتكم المحترمة والمؤمنة والتي انتقلت إلى رحمة الله في الأيام الفاطمية.

فأسأل الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، ويحشرها مع الصديقة الطاهرة سلام الله عليها، وأن يلهم سماحتكم وذويها والمفجعين بهذه المصيبة الصبر والسلوان.

رضا رمضاني

