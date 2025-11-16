آية اللّه مكارم الشيرازيّ يحدد الحكم الشرعي «للتقنيّات الحديثة والإعلام والذكاء الاصطناعيّ»

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أجاب المرجع الدينيّ، آية اللّه ناصر مكارم الشيرازيّ، على مجموعةٍ من الاستفتاءات المتعلّقة بمجال «التقنيّات الحديثة والإعلام والذكاء الاصطناعيّ». وفيما يلي نصّ الاستفتاءات والإجابات الصّادرة عن سماحته:

1- يقوم بعض المترجمين والكتّاب أحيانًا بترجمة الأعمال المحميّة بحقوق النشر أو إعادة نشرها دون إذن الناشر أو المؤلّف. فهل يجوز ذلك شرعًا في البلدان التي لا يُعتبر فيها قانون حقوق النّشر ملزمًا؟

الجواب: لا يجوز.

2- إذا قام شخصٌ بترجمة عملٍ من لغةٍ أخرى من دون الحصول على إذن المؤلّف أو الناشر، فهل يُعتبر هذا الفعل غصبًا معنويًّا وحرامًا؟

الجواب: لا يجوز.

3- هل يجوز شرعًا استخدام نتاجات الآخرين (كالفيديوهات، أو النّصوص، أو الصّور) في الفضاء الافتراضيّ دون ذكر المصدر ودون الحصول على رضا أصحابها؟

الجواب: إنّه يجوز في حال ثبوت العلم برضا أصحابها.

4- يستفيد بعض المستخدمين من صور الآخرين أو أصواتهم لإنتاج محتوى فكاهيٍّ أو إعلانيٍّ. فهل يجوز إنشاء صورةٍ أو فيديو بوجه شخصٍ آخر في إطار المزاح، دون الحصول على رضاه؟

الجواب: لا يجوز.

5- نظرًا للقدرة المتزايدة للذكاء الاصطناعيّ على إنتاج أعمالٍ علميّةٍ وأدبيّةٍ وبحثيّةٍ، هل يجوز كتابة مقال أو أطروحة أو كتاب باستخدام الذكاء الاصطناعيّ دون الإشارة إلى دوره؟ وهل يجوز للشّخص نشر مثل هذا العمل باسم نفسه؟

الجواب: لا يجوز، إلّا إذا صرّح بذلك.

6- إذا كتب شخص مقالًا بمساعدة الذكاء الاصطناعيّ، وكان الجزء الأكبر من العمل قد أنجزه الآلة، فهل نسبة العمل إلى الشخص نفسه دون الإشارة إلى هذه المسألة تعتبر غصبًا علميًّا أو تدليسًا؟

الجواب: فيه إشكالٌ.



