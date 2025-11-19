آية اللّه مكارم الشيرازيّ: ضرورة تركيز خطب الجمعة على القضايا الراهنة ومشكلات الناس

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ خلال لقائه بحجّة الإسلام والمسلمين محمد جواد حاج علي أكبري، إمام جمعة طهران المؤقت ورئيس مجلس سياسات أئمة الجمعة في إيران، وآية اللّه السيّد أحمد علم الهدى، إمام جمعة مشهد المقدّسة وممثّل وليّ الفقيه في محافظة خراسان الرضويّة، أعرب المرجع الدينيّ سماحة آية اللّه ناصر مكارم الشيرازيّ عن سروره بهذا اللقاء، معتبرًا التوضيحات المقدّمة حول أوضاع صلاة الجمعة والمساجد باعثةً على الأمل.

وخلال هذا اللقاء، شدّد سماحته على أهمّيّة صلاة الجمعة، داعيًا أئمّة الجمعة إلى الاهتمام بالقضايا الراهنة، واستخدام لغةٍ مفهومةٍ لأهالي كلّ منطقةٍ، وبيان النقاط المتعلّقة بالواجبات الاجتماعيّة والدينيّة للناس.

وأشار سماحته إلى أنّ إحياء صلاة الجمعة يُعدّ من بركات الثورة الإسلاميّة، مبيّنًا أنّها كانت قبل الثورة قليلة الإقبال وعديمة التأثير، لكنّها تحوّلت بعد الثورة إلى مؤسّسةٍ مؤثّرةٍ.

وأكّد هذا المرجع الدينيّ أنّ خطب صلاة الجمعة تُشكّل منبرًا لطرح القضايا الاجتماعيّة والأخلاقيّة والثوريّة ومشاكل الناس، مصرّحًا بأنّ التحذير من مظاهر الظلم وعدم الإنصاف سيُؤثّر على شريحةٍ من المجتمع على الأقلّ.

كما أكّد آية اللّه مكارم الشيرازيّ على أهمّيّة اجتماعات أئمّة الجمعة وتبادل الخبرات بينهم، مشيرًا إلى أنّ مثل هذه الجلسات تُشكّل فرصةً لنقل التجارب وتعزيز فاعليّة صلاة الجمعة.

