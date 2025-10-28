آية الله جوادي الآملي: التكبّر ورم خبيث يعاني منه المجتمع

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أكد المرجع الديني آية الله العظمى عبد الله جوادي الآملي في كلمة له بتاريخ 13 أرديبهشت 1397 هـ.ش الموافق 3 مايو 2018م أنّ "أخطر ورم خبيث في داخلنا هو التكبر الذي لا يفارقنا".

وقال في معرض شرحه: "«رَغَمَ الشَّيْءَ» في اللغة يعني «أَلْصَقَهُ بِالتُّرابِ». ولهذا يُلاحظ وجود تربة صغيرة إلى جانب السجادة، فمن المستحب أن يضع المصلي أنفه على تربة - وأفضلها تربة الإمام الحسين (ع) - أو حجر أو طين يصح السجود عليه، وذلك يعبّر عن المسكنة والتذلل".

وأضاف: "وضع الجبين على ما يصح السجود عليه فريضة واجبة. أما وضع الأنف على التراب فهو سُنة مستحبة، لكي لا نعتاد على القول: 'لقد أُهنتُ! لماذا لم يذكر اسمي أولاً؟! ينبغي أن أكون في مكانة أعلى!'".

وخلص سماحته إلى القول: "هذه العقلية نفسها هي الورم الخبيث الذي يشكل معضلة مجتمعنا. وإنما شُرّعت الصلاة لمجاهدة هذا النوع من التكبر."

.......

انتهى/ 278