انعقاد ندوة افتراضية بعنوان "المرأة والأسرة في مرآة نهج البلاغة" باللغة الأردية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ برعاية المجمع العالمي لأهل البيت (ع) ومن منطلق ترويج تعاليم نهج البلاغة وكلام أمير المؤمنين (ع)، انعقدت ندوة افتراضية بعنوان "المرأة والأسرة في مرآة نهج البلاغة" باللغة الأردية، وحاضرت فيها الدكتورة "معصومة جعفري" أستاذة الحوزة ومسؤولة جامعة الزهراء في بلتستان بباكستان.

وشارك في هذه الندوة ٤٥ باحثة من الناطقات باللغة الأردية من دول مختلفة، وتحدثت الدكتورة جعفري حول مكانة ودور المرأة في نهج البلاغة، وذلك بناء على تعاليم الإمام علي (ع).

وفي القسم الأول من محاضرتها، أشارت جعفري إلى الخطبة 31 من نهج البلاغة، حيث بينت أن المرأة هي مظهر الجمال الإلهي ومصدر السكينة. وفي الجزء الثاني، تناولت مكانة قضايا النساء في نهج البلاغة، وقدمت معلومات قيمة حول هذا الموضوع.

وفي هذا الجزء أيضا، أشارت إلى أن الإمام علي (ع) عدّ المرأة كوردة لطيفة وهي بحاجة إلى العناية، مؤكدة الاهتمام بالدور العاطفي والتربوي للمرأة في حياة الإنسان والمجتمع.

وفي الجزء الثالث من المحاضرة، تطرقت الدكتورة جعفري إلى الدور الأسري والأخلاقي للمرأة من وجهة نظر الإمام علي (ع)، وصرحت: إنّ مسؤوليات المرأة تتمحور في نظام الأسرة وتربية الأولاد، حيث يعد مقام الأم كأقدس مهمة للمرأة، ومن خلال الاقتداء بنمط الحياة المشترك للإمام علي (ع) والسيدة فاطمة (ع) كأسوة كاملة للأسرة الإسلامية يمكن فهم أهمية الصدق والحفاظ على السر الآخر والمحبة في علاقات الزوجين.

وفي قسم آخر من كلمتها، شرحت معيار "الكفوء" من وجهة نظر الإمام علي (ع)، وعدت الحياة المشتركة للإمام علي (ع) والسيدة فاطمة (ع) كنموذج كامل للتفاهم والمحبة. مستذكرة دور القناعة والتعاون والمحبة في تعزيز الأسرة، معتبرة تكريم المرأة كأحد علامات وثمرات الحكومة الدينية.

وفي ختام الجلسة بينت الدكتورة جعفري رسالة نهج البلاغة العالم المعاصر، وقالت: إنّ العالم اليوم دسّ المرأة في بئر التشابه، وذلك باسم المساواة، بينما الإسلام قدّم مبدأ التطور والاختلاف في الكمال. وأنّ المرأة بفطرتها الطيفة ورحمتها الإلهية، هي أساس البقاء والهدوء في المجتمع الإنساني.



........

انتهى/ 278