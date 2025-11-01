ركن آبادي: السيدة زينب (ع) أسوة خالدة للنساء والرجال في العالم

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ باركت مستشارة مساعد شؤون العلاقات الدولية في المجمع العالمي لأهل البيت (ع) في ندوة بعنوان " السيدة زينب الكبرى (ع)، أسوة نساء المقاومة" ذكرى الولادة الميمونة للسيدة زينب الكبرى (ع)، مبينة أبعاد شخصية تلك السيدة العظيمة في الإسلام وخصائصها.

وفيما يتعلق بأن السيدة زينب الكبرى (ع) هي "عقيلة بني هاشم" و"بطلة كربلاء" صرحت الدكتورة ركن آبادي: إنّ السيدة زينب (ع) كانت تتمتع بمجموعة من الصفات البارزة كالشجاعة، والصبر، والحكمة، والعلم، والحياء، والثبات، حيث يمكن أن يكون كل واحد من هذه الخصائص موضوعا للتأمل ويقدم فيها دراسة عميقة.

وأشارت ركن آبادي إلى أن حكمة السيدة زينب (ع) وعقلانيتها كانتا السبب لتتخذ أفضل القرارات في أصعب الظروف التاريخية، وأضافت: لقد لقبت بـ "عقيلة بني هاشم"؛ وذلك بسبب عقلها وتدبيرها الرفيع.

وقالت: إنّ السيدة زينب (ع) كانت تعرف كيف تتحدث وتتصرف في كل موقف، من مجلس ابن زياد حتى بلاط يزيد، حيث دافعت بشجاعة وحكمة عن الحقيقة وكشفت عن وجه الظلم.

وبينت مستشارة مساعد شؤون العلاقات الدولية في المجمع العالمي لأهل البيت (ع): إنّ السيدة زينب (ع) لم تكن نشطة في المجالين السياسي والاجتماعي فحسب، بل كانت أيضا فعالة في المجالين العلمي والثقافي؛ حتى أنها كانت تقيم دروسا في تفسير القرآن في مسجد الكوفة.

و أشارت ركن آبادي في حديثه إلى مكانة السيدة زينب (ع) كأسوة لنساء المقاومة، وأكدت: إنّ المرأة المقاومة اليوم هي المرأة الحقيقية التي تقتدي بالسيدة زينب (ع)؛ وهي المرأة التي تتحلى بالصبر على المصائب، وترضى بالقضاء الإلهي، وتمضي في طريق العلم والبصيرة، وتربي الجيل القادم لمواصلة الطريق الإلهي.

انتهى/ 278