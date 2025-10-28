التأكيد على التعاون المشترك بين المجمع العالمي لأهل البيت (ع) والملحقية الثقافية الإيرانية في لبنان

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ التقى مدير مكتب المجمع العالمي لأهل البيت (ع) في لبنان بالملحق الثقافي الجديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان حجة الإسلام السيد محمد رضا مرتضوي.

وفي هذا اللقاء، بارك مدير مكتب المجمع العالمي لأهل البيت (ع) في لبنان، لحجة الإسلام السيد محمد رضا مرتضوي تعيينه بهذا المنصب، مؤكدا أهمية التعاون الثقافي، وقال: إن مكتب المجمع العالمي لأهل البيت (ع) يعلن عن استعداده للتعاون المشترك مع الملحقية الثقافية في نشر الثقافة الإسلامية وثقافة أهل البيت.

ومن جانبه قدم حجة الإسلام مرتضوي جزيل شكره لزيارة مدير مكتب المجمع العالمي لأهل البيت (ع) إلى الملحقية الثقافية، وتحدث عن الإمكانيات المشتركة بين المؤسستين وضرورة التخطيط بناءً على القابليات والاحتياجات الفكرية والثقافية للمجتمع المخاطب.

...........

انتهى/ 278