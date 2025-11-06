تنظيم مسابقة في ذكرى شهادة السيدة الزهراء (عليها السلام) في كربلاء

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ نظمت شعبة التوجيه الدينيِّ النسويِّ التابعة لمكتب المتولي الشرعي للشؤون النِسوية في العتبة العباسية المقدسة، مسابقةً ميدانية بذكرى شهادة السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام).

وتشرف على المسابقة التي أقيمت في صحن مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام) وحدة الإعلام والأنشطة التابعة للشعبة، بمشاركة عدد من الزائرات.

وقالت مسؤولة الشعبة السيدة عذراء الشامي، إنَّ "المسابقات والجولات الميدانية تقام بهدف نشر سيرة أهل البيت (عليهم السلام)، وبيان مظلوميتهم، ونشر المبادئ والقيم الإنسانية التي أكدتها العترة الطاهرة".

وأضافت، أنَّ "المسابقة أُعدت للتعرف إلى جانب من جوانب شخصية السيدة الزهراء (عليها السلام)؛ ودارت محاور الأسئلة حول كيفية إحياء هذه المناسبة المؤلمة، وفي ختام المسابقة وزعت هدايا من بركات أبي الفضل العباس (عليه السلام)، وأبدت المشاركات تفاعلاً واهتماماً بما قدمته الشعبة".

..............

انتهى/ 278

