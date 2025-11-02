إعداد وتجهيز لافتات ورايات خاصّة بإحياء ذكرى استشهاد السيّدة فاطمة الزهراء (ع)

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ بتوجيه من الأمانة العامّة للعتبة العلويّة المقدّسة باشرت وحدة التطريز التابعة إلى هيئة الاستثمار بإعداد وتجهيز مجموعة من اللافتات والرايات الخاصّة بإحياء ذكرى استشهاد السيّدة فاطمة الزهراء (عليها السلام) وفق الرواية الثانية .

وأوضح الخادم حيدر عبد الله مسؤول وحدة التطريز للمركز الخبري أنَّ:" الورشة أنجزت اللافتات الخاصّة بإيوان الذهب والراية الرئيسة التي سترفع في الحرَم الطاهر إضافةً إلى نشر قطع الحزن في أرجاء الصحن العلويّ الشريف فضلًا عن القطع الخاصّة بواجهات جدار الحرم الخارجي" .

وبيَّن عبدُ الله أنَّ:" الورشة تعمل كذلك على تجهيز رايات الحزن لتثبيتها في مختلف المواقع والساحات في النجف الأشرف منها في مجسّرات الزهراء (عليها السلام) و ثورة العشرين وساحة الميدان في مدخل المدينة القديمة".

يُذكَر أنَّ العتبة العلويّة المقدّسة تستعدُّ في كلّ عام لاستقبال المعزين والمواكب الحسينية لإحياء ذكرى استشهاد السيّدة فاطمة الزهراء (عليها السلام) والتي تصادف في الثالث عشر من شهر جمادى الأولى سنة 11 للهجرة وفق الرواية الثانية.

