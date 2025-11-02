انطلاق فعاليات النسخة التاسعة عشرة من موسم الأحزان الفاطمي في منطقة بين الحرمين الشريفين

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ شهدت منطقة بين الحرمين الشريفين انطلاق فعاليات النسخة التاسعة عشرة من موسم الأحزان الفاطمي، بمناسبة ذكرى شهادة السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام) وفقًا للرواية الثانية.

وتولّى الإشراف على فعاليات الموسم قسم الشعائر والمواكب والهيآت الحسينية.

وحضر حفل الافتتاح نائب الأمين العام للعتبة العباسية المقدسة السيد عباس موسى أحمد، وعضو مجلس إدارتها الدكتور أفضل الشامي، إلى جانب عدد من رؤساء الأقسام ومسؤولي العتبة المقدسة، وأصحاب المواكب الحسينية، وجمع غفير من الزائرين.

وقال معاون رئيس قسم الشعائر السيد قاسم محمد الطرفي: إنّ "القسم افتتح بيت الأحزان الفاطمي بمشاركة عدد من أقسام العتبة المقدسة، إلى جانب تسعة مواكب نظّمها أهالي كربلاء المقدسة".

وأضاف أنّ "هذه الفعالية تهدف إلى إبراز مظلومية السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام)، وتسليط الضوء على ما واجهته بعد شهادة والدها النبي محمد (صلى الله عليه وآله)، مشيرًا إلى أنّ "الفعاليات تضمنت نشاطات متنوّعة، منها نشاط رسم للأطفال عن مظلومية السيدة الزهراء (عليها السلام)".

ولفت الطرفي إلى أنّ "القسم عمل على توثيق هذه الحقبة التاريخية بعناية، لتقديمها للزائرين بأسلوب معلوماتي متكامل يعكس دقة الأحداث التاريخية، ويسهم في ترسيخ القيم والمبادئ التي تجسدها سيرة سيدة نساء العالمين (عليها السلام) في وجدان الأجيال".

