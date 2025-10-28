العدو الإسرائيلي یمنع «حماس» من دخول شرق غزة للبحث عن رفات أسرى

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــأوقف العدو الإسرائيلي، اليوم، جولات حركة «حماس» مع الصليب الأحمر التي تجري في المنطقة الصفراء التي تخضع لسيطرة جيش الاحتلال في غزة.

وذكرت قناة «كان» العبرية أنه «قد تكون هناك خطوات إضافية يتم الاتفاق عليها في نقاش مع نتنياهو من المتوقع أن يجري في وقت لاحق اليوم».

وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنه «بعد استكمال عملية التعرف على الجثمان صباح اليوم، تبين أنه قد أعيد مساء أمس رفات تخص الرهينة الراحل أوفير تسارفاتي، الذي كان قد تم استرجاعه من قطاع غزة في عملية عسكرية قبل نحو عامين».

وأشار البيان إلى أن «هذا يشكّل انتهاكاً واضحاً للاتفاق» من جانب «حماس»، وأن نتنياهو سيعقد اجتماعاً مع قادة الأجهزة الأمنية «سيتم خلاله مناقشة الخطوات التي ستتخذها إسرائيل رداً على هذه الانتهاكات».

في السياق، كشف مسؤول في «حماس» أن «الاحتلال الإسرائيلي يرفض السماح لطواقم الصليب الأحمر وقوات المقاومة بالدخول شرق غزة للبحث عن جثث الأسرى الإسرائيليين».

وقال إن إسرائيل «تتعمد وضع العراقيل في وجه عمليات البحث وروايته بشأن تباطؤ المقاومة كاذبة»، مضيفاً أن «الاحتلال يختلق أكاذيب حول الجثث لتعزيز نواياه العدوانية»، داعياً الوسطاء إلى «تحمل مسؤولياتهم».

وعلى إثر الادعاءات الإسرائيلية، دعا «منتدى عائلات الرهائن الإسرائيليين» في غزة السلطات إلى «اتخاذ إجراءات حاسمة» ضد «حماس»، متهماً الحركة بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار بإعادة بقايا رفات أسير سبق للجيش استرجاعه.