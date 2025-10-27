باكستان لن تقبل بحل الدولتين، كما يقول المتحدثون في مؤتمر "دعم الشعوب المضطهدة في العالم وكشمير"

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ تحت راية مجلس وحدة المسلمين في آزاد كشمير، عُقد مؤتمرٌ بعنوان "دعم المستضعفين في العالم وكشمير".

وحضر الفعالية العلامة سيد أحمد إقبال رضوي، نائب رئيس منظمة مسلمي العالم في باكستان، كضيف شرف.

عُقد اجتماع مجلس ولاية آزاد كشمير في نادي الصحافة المركزي بمظفر آباد، بحضور ممثلين من جميع مناطق المنطقة.

وكان من بين المشاركين العلامة سيد أحمد إقبال رضوي (نائب رئيس منظمة مسلمي العالم في باكستان)، والمحامي آصف رضا (الأمين العام لمنظمة مسلمي العالم في باكستان)، والمهندس سيد ظهير عباس نقفي (نائب الأمين العام لمنظمة مسلمي العالم في باكستان).

لاحقًا، عُقد مؤتمر "دعم المستضعفين في العالم وكشمير" في نادي الصحافة المركزي، وشارك فيه قادة وشخصيات سياسية وشخصيات من جميع أنحاء كشمير بحماس.

أكد المتحدثون في المؤتمر أنه أينما وُجد ظلم في العالم، فإن أتباع الإمام الحسين (ع) سيقفون دائمًا إلى جانب المظلومين ويعارضون الظالمين، أيًا كانوا.

وأضافوا أنه سواء في غزة أو فلسطين أو سوريا أو لبنان أو اليمن أو العراق أو البحرين أو أي بلد آخر.

وأكدوا أن وقف هذا الظلم وإيجاد الحلول لا يتأتى إلا من خلال جهود السلام الدولية والعدالة وتوصيات الدول الإسلامية، وإلا فسيواجه الجميع يوم القيامة حسابًا شديدًا من الله تعالى.

وخلال مناقشة حل الدولتين، رفض المشاركون هذا الحل رفضًا قاطعًا وأدانوه بشدة.

وقالوا إن باكستان وشعبها فخورون بانتمائهم إلى دولة لم تعترف قط بوجود إسرائيل غير الشرعي ولن تعترف به أبدًا.

وحذروا من أنه إذا أُجبر شعب باكستان يومًا ما على دعم إسرائيل - التي وصفوها بـ"الشر العالمي" - فسيكون هناك رد فعل شعبي قوي.