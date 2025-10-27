سوريا.. آليات تابعة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل في ريف درعا

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـرُصد توغّل جديد للقوات الإسرائيلية، ضمّ 4 سيارات عسكرية، اتجهت نحو منطقة صيدا الحانوت بريف درعا.

وبحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أقامت القوة المتوغلة حاجزاً مؤقتاً لتفتيش المارة قبل أن تنسحب من المنطقة.

وسبق أن رصد المرصد، مساء أمس، توغّل قوة عسكرية إسرائيلية مؤلفة من 3 دبابات وعدد من السيارات بالقرب من حاجز الصقري سابقاً عند بداية أوتستراد السلام، انطلقت من قاعدة القنيطرة المهدمة.

وفي السياق ذاته، توغلت 4 دبابات باتجاه بلدة الصمدانية بريف القنيطرة، رافقتها مجموعة من الآليات العسكرية.

كما نصبت القوات المذكورة حاجزاً طياراً على الطريق الواصل بين بلدتي جبا وخان أرنبة، رافقه عمليات تفتيش وتضييق على المارة، ورافق هذه الخروقات تحليق للطائرات المسيرة والحربية الإسرائيلية.