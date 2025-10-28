قتلى وجرحى إثر استهداف حافلة على طريق دمشق - السويداء

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قُتل شخصان وأصيب 6 آخرون من جراء استهداف مجهولين حافلة لنقل الركاب على الطريق الدولي الواصل بين دمشق والسويداء.

ووفق وسائل إعلام سوريّة، فإن حصيلة ضحايا الاستهداف «ليست نهائية»، وجرى إسعاف المصابين إلى مستشفيات السويداء.

واستُهدفت الحافلة عند محطة مرجانة بالقرب من قرية بلي، وهي قادمة من دمشق، وفق مصادر محلية.



يأتي هذا الاستهداف بالتزامن مع توترات يشهدها المحور الغربي لمدينة السويداء، حيث شهد قبل ساعات اشتباكات متقطعة في الفصائل المحلية في السويداء، والقوات الحكومية والعشائر الموجودين على أطراف المحافظة.