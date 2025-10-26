استشهاد سوري شيعي وجرح ابنه في هجوم مسلح في حمص

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أدان مركز توثيق الانتهاكات ضد الشيعة في سوريا بشدة الجريمة الوحشية التي ارتكبها عناصر ما يسمى بـ"الأمن العام" في حي وادي الذهب بمدينة حمص، حيث أقدم مسلحون يستقلون دراجة نارية على إطلاق النار على أب وابنه من أتباع أهل البيت (ع) أثناء عملهما في كشك قرب الحديقة المقابلة لتقاطع وادي الذهب.

أسفر الهجوم عن استشهاد ناصر محمد العيسى، البالغ من العمر ٥٦ عاماً، بعد إصابته بطلق ناري في وجهه، فيما أصيب ابنه فايز ناصر العيسى، البالغ من العمر ٢٥ عاماً، بطلقات في الفخذ والساق، ولا يزال في حالة حرجة. وقد تم نقلهما إلى مستشفى العيادات الشاملة في حمص لتلقي العلاج.

ووصفت المركز هذه الجريمة بأنها انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، وتندرج ضمن نمط أوسع من الاستهداف الطائفي ضد أبناء الطائفتين الشيعية والعلوية في سوريا، لا سيما في مدينة حمص، حيث يُحرم المواطنون الشيعة من فرص العمل ويتعرضون للإهانة والعنف والقتل على يد عناصر مرتبطة بالأجهزة الأمنية المحلية.

وأكد المركز أن هذه الأفعال تندرج ضمن القانون الدولي الإنساني وتُعدّ جرائم ضد الإنسانية، محمّلاً ما يسمى بـ"الأمن العام" والمسؤولين الأمنيين المتواطئين المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات.

ودعا المركز: الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف في هذه الجريمة والهجمات المستمرة ضد الطائفتين الشيعية والعلوية في حمص ومناطق سورية أخرى، وضرورة محاسبة ومعاقبة المسؤولين عن هذه الجرائم وفقاً للقانون الدولي.

وأشار المركز إلى أن استمرار هذه الهجمات الطائفية يهدد السلم الأهلي ويكشف عن عمق التمييز المنهجي الذي يعاني منه أتباع أهل البيت (ع) في سوريا.

