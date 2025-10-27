لقاء مدير مكتب المجلس العالمي لأهل البيت (ع) في لبنان مع الشيخ أحمد قبلان في بيروت

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ زار حجت‌الإسلام محسن نخعي، مدير مكتب تمثيل المجلس العالمي لأهل البيت (ع)، مكتب حجت‌الإسلام والمسلمین الشيخ أحمد قبلان، العالم الديني المعروف في لبنان، حيث دار النقاش حول القضايا الفكرية والثقافية في لبنان.

وخلال هذا اللقاء الذي عقد بمناسبة ولادة عقيلة بني هاشم، السيدة زينب (سلام الله علیها)، قدم نخعي تقريراً حول سير برامج وأنشطة المجلس في لبنان.

وشدد الشيخ أحمد قبلان، الذي يُعرف في لبنان بـ«مفتي جعفري»، على ضرورة إقامة علاقات مستمرة وواسعة مع الشخصيات الدينية والمذهبية من مختلف الأديان والمذاهب من قبل المجلس، مشيراً إلى أن التفقد للقيادات الدينية والمذهبية يعد عملاً مباركاً خصوصاً في ظل الظروف التي أعقبت الحرب.

ومن الجدير بالذكر أن حجت‌الإسلام والمسلمین الشيخ حسن شريفة، إمام وخطيب مسجد الصفا في بيروت، رافق نخعي خلال هذا اللقاء.