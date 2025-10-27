لبنان... «اليونيفيل» أسقط مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـاتهم جيش االعدو الإسرائيلي، اليوم، قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان «اليونيفليل» بإسقاط مسيرة تابعة له، زاعماً أنها كانت تقوم بمهمة استطلاع «روتينية» لجمع معلومات فوق جنوب لبنان.

وقال المتحدث باسم الجيش ناداف شوشاني على منصة «أكس»، إن «تحقيقاً أولياً يشير إلى أن قوات اليونيفيل المتمركزة في الجوار أطلقت النار بصورة متعمدة على المسيرة وأسقطتها».

وأمس، كشفت «اليونيفيل» في بيان، أن «مسيّرة إسرائيلية حلقت فوق دورية اليونيفيل قرب بلدة كفركلا بشكل عدواني»، موضحة أن «قوات حفظ السلام اتخذت الإجراءات الدفاعية اللازمة لعزل المسيّرة».

كما ذكرت في البيان أنه، قبل تلك الحادثة، اقتربت مسيّرة إسرائيلية، مساء أمس، من دورية تابعة لـ«اليونيفيل»، في الموقع نفسه، وألقت قنبلة»، مضيفة أنه «بعد لحظات، أطلقت دبابة إسرائيلية النار باتجاه قوات حفظ السلام. لحسن الحظ، لم تُلحق أي إصابات أو أضرار بأفراد اليونيفيل أو معداتهم».

واستنكرت «اليونيفيل» هذه الأفعال التي قام بها الجيش الإسرائيلي، مؤكدة أنها «تشكل انتهاكاً لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 وسيادة لبنان، وتُظهر استخفافاً بسلامة وأمن جنود حفظ السلام الذين يُنفّذون المهام التي كلفهم بها مجلس الأمن في جنوب لبنان».