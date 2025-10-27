لبنان...وفد نيابي من «الثنائي الشيعي» يزور بعبدا ويحذّر من «شرخ وطني»

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ زار وفد نيابي ضم نواب من كتلتي «الوفاء للمقاومة» و«التنمية والتحرير»، والنائب جهاد الصمد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا اليوم.

وعقب اللقاء، أشار النائب علي حسن خليل إلى أن الوفد ناقش مع رئيس الجمهورية قانون الانتخابات الذي «حاز على الإجماع، واعتُبر إنجاز في حينه، وعبرنا له عن أن هناك شرائح لا يمكن أن تمارس دورها، مما يعطل أهم مبدأ وهو تكافؤ الفرص».

وأكد خليل حرص النواب على «إجراء الانتخابات في مواعيدها»، متمنياً على الحكومة أن «تلحظ عند نقاش القانون، أن هذا الأمر سيؤدي إلى شرخ وطني كبير».

كما شدد على أن «الرئيس نبيه بري حريص على المجلس النيابي وسنرى غداً من يعطل عمل المجلس».

يشار إلى أن جلسة عامة لمجلس النواب ستعقد غداً بدعوة من رئيس المجلس.