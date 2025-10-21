تقرير مصور / الأمين العام للعتبة الكاظمية المقدسة يتابع ميدانياً الأعمال الجارية في المشاريع الهندسية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ تابع الأمين العام للعتبة الكاظمية المقدسة، خادم الإمامين الكاظمين الجوادين الدكتور حيدر عبد الأمير مهدي، وبرفقته عضو مجلس الإدارة والمشرف على قسم الشؤون الهندسية والمشاريع الاستراتيجية الدكتور أحمد رضا سليم، سير الأعمال في مشروع تأهيل وتنظيم صحن الإمام محمد الباقر "عليه السلام"، الذي يقع في الجهة الشمالية للصحن الكاظمي الشريف.

