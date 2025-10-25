ركن آبادي: في منطق أمير المؤمنين (ع) تعدّ المرأة "مدرسة لبناء الإنسان" و"عمود المجتمع"

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ برعاية المجمع العالمي لأهل البيت (ع) أقيمت ندوة دولية افتراضية تحت عنوان "دراسة مكانة المرأة والأسرة في نهج البلاغة"، وذلك بمشاركة 25 امرأة ناشطة من دول مختلفة فنزويلا، والمكسيك، والأوروغواي، والأرجنتين، وباكستان، والهند، وأفغانستان، وكينيا، ومالي، والسنغال، والبحرين، ولبنان.

وفي هذه الجلسة التي كانت تديرها الدكتورة ركن آبادي، مستشارة مساعد شؤون العلاقات الدولية في المجمع العالمي لأهل البيت (ع)، ناقشت المشاركات النظرة الشاملة للإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام تجاه المرأة والأسرة وتربية الأبناء في كلماته، مستندين إلى الكتاب القيم نهج البلاغة.

وقد استهلت الجلسة ببث كلمة لقائد الثورة الإسلامية وعلماء وكبار الدين حول أهمية الدراسة والتأمل في نهج البلاغة باللغة الإنجليزية وتلاوة آيات من الذكر الحكيم.

ومن جانبها رحبت الدكتورة ركن آبادي بالضيوف، ثم صرحت: إنّ نهج البلاغة لا يعرف المرأة بأنّها موجودة عاطفية فقط، ويحدد علمها على المنزل فبحسب، وأمّا في منطق أمير المؤمنين فتعد المرأة "مدرسة لبناء الإنسان" و"عمود المجتمع" في آن واحد، كما أنّ المرأة هي جذر تربية الإنسان. وبناء لكلام أمير المؤمنين(ع)، المرأة لا تلد إنسانًا فقط، بل تلد "فكرا"، و"أخلاقًا"، و"حضارة"؛ وبالتالي، فإنّ المرأة شريكة في بناء الحضارة.

