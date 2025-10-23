الأمم المتحدة: سوء تغذية الحوامل والرضّع في غزة يهدّد الأجيال القادمة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أطلق هذا التحذير خلال مؤتمر صحافي عقده ممثل الصندوق، أندرو سابرتون، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، عقب عودته من مهمة استمرت خمسة أيام شملت القدس والضفة الغربية وغزة، حيث قضى خمس ساعات في القطاع الفلسطيني. واصفاً حجم الدمار الذي شاهده بأنه “يشبه مشهداً من فيلم هوليوودي”.

وأشار سابرتون إلى أن واحداً من كل أربعة أشخاص في غزة يعاني من الجوع، بينهم نحو 11.500 امرأة حامل. ونتيجة لذلك، يولد نحو 70% من الأطفال حديثي الولادة خدّجاً وبأوزان منخفضة، مقارنة بنسبة 20% قبل اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأضاف أن مرافق حديثي الولادة في مستشفيات القطاع تعمل بطاقة تتجاوز 170% من قدرتها الاستيعابية، ما يضطرها أحياناً لوضع أكثر من طفل في الحاضنة نفسها.

كما أشار إلى أن ثلث حالات الحمل في غزة تُصنّف حالياً “عالية الخطورة”، فيما يبقى معدل وفيات الأمهات مرتفعاً.

وأكد المسؤول الأممي أن “سوء التغذية يمثل المشكلة الأكبر”، مضيفاً أن نقص الأدوية وتضرّر البنية التحتية الطبية يزيدان الوضع سوءاً، حيث تعرض 94% من المستشفيات للدمار أو التلف، فيما تقدم 15% فقط من المؤسسات خدمات رعاية التوليد الطارئة.

ولفت سابرتون إلى أن غياب وسائل منع الحمل يدفع بعض النساء إلى الإقدام على “إجهاضات خطرة”، وأن العنف القائم على النوع الاجتماعي والجنسي، بما في ذلك الزواج المبكر، شهد “انفجاراً” في غزة، على غرار ما يحدث في مناطق النزاع الأخرى.

ووفق معطيات وثقها وزارة الصحة، أفاد المكتب الإعلامي الحكومي، بتسجيل 12 ألف حالة إجهاض بين الحوامل بسبب نقص الغذاء والرعاية الصحية منذ بدء حرب الإبادة على غزة في 7 أكتوبر 2023.

