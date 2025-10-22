  1. الرئيسية
كاريكاتير / المقاومة "تنظف" غزة

22 أكتوبر 2025 - 16:15
رمز الخبر: 1741663
وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ المقاومة "تنظف" غزة.

