  1. الرئيسية
  2. الوسائط المتعدده
  3. کاریکاتیر

کاریکاتير / وقف إطلاق النار في غزة

22 أكتوبر 2025 - 16:14
رمز الخبر: 1741660
کاریکاتير / وقف إطلاق النار في غزة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ وقف إطلاق النار في غزة.

سمات

اخبار ذات صله

تعليقك

You are replying to: .
captcha