کاریکاتير / وقف إطلاق النار في غزة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ وقف إطلاق النار في غزة.
