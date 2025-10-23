خدمات معمل غسل السجاد التابع للعتبة الحسينية للزائرين وغيرهم

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ ملايين من الزائرين والمنتسبين والمتطوعين والمصلين والمرضى وشرائح أخرى تتمتع بمختلف الخدمات التي تقدمها العتبة الحسينية المقدسة في الحرم الحسيني ومؤسساتها المنتشرة في كربلاء والمحافظات، وفي جميع تلك الأمكنة حيث يجد الناس السجاد، والاغطية، والشراشف، والديباج، وأطقم القنفات، وغطاء الوسادة، والستائر والكاربيت، والمدات، والخيم وسجاد الصلاة، والفراش، وقميص المتطوع (اليلك)، نظيفة ورائحتها عطرة، كل تلك القطع التي تجاوز عددها (57) الف قطعة يقوم بغسلها وريافة المتضرر منها مجموعة من المنتسبين العاملين في معمل غسل السجاد التابع للعتبة الحسينية بمكائن وخطوط غسل حديثة ومتطورة.

مكائن ومراحل

ويقول مسؤول شعبة معمل غسل السجاد في قسم رعاية الحرم الشريف التابع للعتبة الحسينية المقدسة "جاسم محمـد حسن" في تصريح لوكالة نون الخبرية ان "طبيعة عمل الشعبة هو تسلم جميع المفروشات من اقسام العتبة الحسينية، ومدن الزائرين، ومستشفيات وجامعات العتبة الحسينية، وتشمل أنواع كثيرة منها السجاد، والكاربيت، والمدات، والشراشف، والبطانيات، والفرش، والستائر، والخيم، وسجاد الصلاة، وقمصان المتطوعين (اليلك)، والمناشف، والديباج، واغطية المخدات، واطقم القنفات، ولكل نوع من تلك القطع يوجد ملاك متخصص لغسله وتجفيفه، كما لدينا خطوط انتاج حديثة ومتطورة تضم ماكنة إزالة الاتربة والغبار قبل ادخال القطعة الى مرحلة الغسل، وتأتي المرحلة الثانية وفيها ماكنة الغسل التي توجد فيها "فرشاة الغسل، والشطاف، والمرحلة الثالثة التجفيف الذي تصل نسبته الى (95) بالمئة، وتنشر بعدها لمدة قصيرة لا تتعدى ساعة واحدة وتصبح جاهزة للاستخدام".

طاقات إنتاجية

وأضاف ان "الطاقة الانتاجية لمكائن غسل السجاد في وجبتي العمل اليومية تصل الى غسل (500 ــ 600) سجادة كبيرة (زولية) يوميا، حيث تغسل وجبة العمل الواحدة يوميا بين (250 ــ 300) سجادة، كما تقوم مكائن الغسل الحديثة بغسل البطانيات وباقي قطع المفروشات وتجفيفها "، اضافة الى" النشاف الحراري الذي نعتمد عليه بتسريع عملية تجفيف تلك القطع في الأجواء الباردة في فصل الشتاء، وتتحمل في الوجبة الواحدة (75) بطانية وتغسل وتجفف كل ماكنة حوالي (400) بطانية يوميا، ويصل مجمل ما تقدمه ثماني مكائن مع ماكنة النشاف الحراري يوميا بين (3000 ــ 3500) بطانية وقطعة مفروشات، ووصل عدد البطانيات التي غسلت من بداية العام الى الآن (20) الف و(21) بطانية، و(19) الف و(332) سجادة مختلفة الابعاد، و(5846) كاربت، و(4598) من المدات، و(1399) ديباج".

جهات أخرى

وأوضح ان "موافقات وتوجيهات تصدر من المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة الشيخ "عبد المهدي الكربلائي"، والامين العام للعتبة الحسينية المقدسة الأستاذ "حسن رشيد العبايجي"، وبمتابعة دؤوبة من رئيس القسم "منتظر الحمداني" تقوم الشعبة بناء عليها بتلبية طلبات العديد من المزارات الشيعية مثل "الحمزة الغربي"، والسيدة "شريفة بنت الحسن" وغيرها، والمواكب والحسينيات، فنقوم بغسل مختلف أنواع الفرش لتلك الجهات مجانا، كما نتكفل بغسل قطع مختلف من الفرش والستائر والسجاد لمستشفيات العتبة الحسينية وجامعاتها، وكذلك مدن الزائرين الثلاثة على محاور العاصمة بغداد وبابل والنجف الاشرف"، مبينا ان" زحم العمل يحصل بعد انتهاء الزيارات المليونية وفي مقدمتها الزيارة الاربعينية حيث تصل اعداد ضخمة جدا من القطع المختلفة التي كانت مفروشة في الحرم الحسيني او المفارز الطبية والمسقفات وسراديب الحرم وصحن العقيلة والمواكب والجوامع والحسينيات ومستشفيات سفير الامام الحسين (عليه السلام) الجراحي، وزين العابدين (عليه السلام) الجراحي، ومؤسسة وارث الدولية لعلاج الاورام، وخديجة الكبرى (عليها السلام) للمرأة، ومستشفى المجتبى (عليه السلام) لأمراض الدم وزراعة نخاع العظم وامكنة مبيت الاف المتطوعين وغيرها الى المعمل لغسلها وتجفيفها".

ورش وخبرات

وبين ان "في المعمل مكان مخصص لنشر القطع المغسولة بواسطة الرافعات الشوكية والمنتسبين وتجفيفها، ومنها تسلم الى الجهة المعنية المستفيدة، ونعتمد على الية سجلات تسلم وتسليم وارشفة الكترونية لجميع خطوات العمل، كما لدينا ورشة لصيانة مكائن الغسيل والتجفيف، يديرها ملاك فني متخصص ومدرب على يد خبراء نصب الخطوط الانتاجية، يمكنه اصلاح الأعطال الكهربائية والسباكة والحدادة، ولديهم إمكانية التعلم واكتساب الخبرة بسرعة من المهندسين المتخصصين بنصب المكائن الجديدة، ومن الخدمات الأخرى التي يقدمها منتسبو المعمل هي ريافة ومعالجة بعض السجاد المتضرر الذي يتعرض الى الثقب او حرق أجزاء منه، ويقوم منتسبو الورشة المتخصصة بريافته واصلاحه واعادته الى الجهة المستفيدة".

