العتبة العباسية المقدسة تنفي دعمها لأي جهة أو شخصية في الانتخابات

21 أكتوبر 2025 - 16:06
العتبة العباسية المقدسة تنفي دعمها لأي جهة أو شخصية في الانتخابات

تنفي العتبة العباسية المقدسة ما تداولته بعض الشخصيات ووسائل الإعلام من مزاعم بشأن دعمها لأي جهة سياسية أو شخصية انتخابية.

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ نفت العتبة العباسية المقدسة، اليوم الإثنين، ما تردّد في بعض وسائل الإعلام وعبر منصات التواصل الاجتماعي من ادعاءات حول دعمها لأي جهة سياسية أو شخصية مرشحة في الانتخابات المقبلة، مؤكدةً التزامها الكامل بالحياد وعدم التدخل في الشأن الانتخابي.

بيان:
تنفي العتبة العباسية المقدسة ما تداولته بعض الشخصيات ووسائل الإعلام من مزاعم بشأن دعمها لأي جهة سياسية أو شخصية انتخابية.

العتبة العباسية المقدسة
21/ تشرين الأول/ 2025م

