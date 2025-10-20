إفتتاح الدورة الـ48 من المسابقة القرآنية الوطنية في إیران

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أقيم حفل إفتتاح الدورة الـ48 من المسابقة القرآنية الوطنية في الجمهورية الاسلامية الايرانية أمس السبت 18 أكتوبر الجاري في مدينة "سنندج"(غرب إیران)، وذلك بتنظيم مركز الشؤون القرآنية التابع لمنظمة الأوقاف والشؤون الخيرية الايرانية.

سيتنافس في المرحلة النهائية للمسابقة القرآنية الوطنية في إیران بنسختها الـ48، 330 متسابقاً ومتسابقةً في قسمي الرجال والنساء في مختلف الفروع.

وأقيم الحفل الافتتاحي لهذه الدورة من المسابقة صباح اليوم السبت 18 أكتوبر الجاري في مجمّع "فجر" الثقافي بمدينة "سنندج"، وفي فترة ما بعد الظهر ستبدأ منافسات فروع الأناشيد الدينية.



من بين مميزات هذه الدورة من المسابقة، تزامن إقامة مسابقة قسم الرجال مع قسم النساء، حيث ستتنافس المتسابقات في قاعة "سليمان خاطر" للاجتماعات بمدينة سنندج.

إن هذه المسابقة تقام للفئتين العمريتين دون 18 عاماً وفوق 18 عاماً، ويتنافس المشاركون في مختلف فروع تلاوة التحقيق، والترتيل، وحفظ القرآن الكريم كاملًا، وحفظ 20 جزءًا، قراءة الأدعية، والأذان، والتلاوة الجماعية للقرآن".

ويتولى حوالي 50 خبيراً ومخضرماً في الشؤون القرآنية مهمة التحكيم والتقييم في هذه الدورة من المسابقة في قسمي الرجال والنساء، وستنتهي هذه الدورة من المسابقة بعد حوالي 10 أيام من المنافسة يوم الاثنين 27 أكتوبر الجاري بإقامة حفل الختام وإعلان النتائج.

وتجدر الإشارة إلى أنه بالتوازي مع إقامة هذه الدورة من المسابقة، سيستمر تنظيم 120 محفلاً قرآنياً في مدن محافظة "كردستان" الايرانية، والتي قد بدأت 7 أكتوبر الجاري، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 200 محفل قرآني نظراً للإقبال الشعبي.

ومن المقرر أن يقام على هامش هذه المسابقة ملتقى "القرآن نِغِل" الدولي لتلاوة القرآن وهو في الأساس محفل قرآني كبير يشارك فيه قراء ناطقون باللغة الكردية (من محافظات غرب إیران) والكرد الكرمانجيين والأكراد من إقليم كردستان العراق وتركيا.



هذا ويذكر أن المرحلة النهائية للدورة الـ48 من المسابقة الوطنية للقرآن تُقام 18 إلى 27 أكتوبر الجاري في مدينة "سنندج" مركز محافظة كردستان(غرب إیران)، وذلك تحت شعار (القرآن؛ كتاب الوحدة)".

...............

انتهاء / 232