صدور العدد "125" من مجلة "الآفاق" الأسبوعية المعنية بشؤون الحوزات العلمية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ تم إصدار العدد الخامس والعشرون بعد المئة الأولى من مجلة الآفاق المعنیة بشؤون الحوزات العلمیة في المحاور التالیة‎:‎



1.آیة الله العظمی مکارم الشیرازي: تكريم الكبار هو أداء لحقهم وتشجيع للأجيال القادمة.

2.كلمة رئیس التحریر: كربلاء بين الجهل والتكفير – حين يختنق الوعي في قلب الأمة.

3.بيان الأمین العام للمجمع العالمي لأهل البیت (ع) آیة الله رضا رمضاني خلال استقباله وفد موظفي الصحة في العراق: صمت المحافل الدولية ينشر التوحش و"الهمجية الحديثة" في غزة.

4.وفد علماء لبنان من قم المقدسة: المشروع الاستكباري بات مفضوحًا أمام شعوب العالم الحر.

5.الحوزة العلمية تفتتح دورات المكاسب للتجار في سوق طهران: في خطوة تعزز الكسب الحلال وإحياء ثقافة العمل الشرعي.

6.صدر حدیثاً: نظریة المعرفة – تألیف عبد الله محمدي ومجتبی مصباح.

7.تعريف بكتاب: مقدمة في العلوم الإنسانیة الإسلامیة في فکر سماحة آیة الله العظمی الخامنئي (مدّ ظله العالی).

8.سیماء الصالحین: الحديث عن سيرة صدر المتألّهين الشيرازي، زهده وأخلاقه.

9.شهداء الفضیلة: الشهيد آية الله الشيخ علي الفومني الرشتي.

10.علماء وأعلام: آية الله السيد مرتضى الكشميري

11.مقالة: الإسلام في زمن العولمة – وعد إلهي يفرض كلمته في نهاية المطاف – بقلم الشيخ حسين التميمي.

12.مقالة: الإسلام والمشروعية بعد التعددية الدينية – من سلسلة "رحلة المعرفة: من الشك إلى اليقين (3).

13.مقالة: النقد والتقويم الداخلي في نهج الإمام الصادق (ع) – للشيخ حسن الصفار.

14.ملاحظة: مكتبة السيد محمد حسن الطالقاني – منارة التراث العلمي والأدبي في النجف الأشرف – للشيخ محمد الأنبوهي.

15.كلمات للحياة: يقين المؤمن بين خيبة وأمل.

16.شعر وقصيدة: في مودة أهل البيت (ع) – أبيات من الإمام الشافعي.

17.قراءة في كتاب: تاريخ الحوزات العلمية والمدارس الدينية عند الشيعة الإمامية – للشيخ عدنان فرحان آل قاسم.

18.کلمات للحیاة

19.سیماء الصالحین

20.نصیحة نفسیة

اطلب النسخة الالكترونية من هنا PDF

.....................

انتهى / 323