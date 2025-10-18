مقتل وإصابة 31 شخصا في غارات باكستانية على ولاية بكتيكا شرقي أفغانستان

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أفاد مسؤول أفغاني -اليوم السبت- بمقتل وجرح عشرات المدنيين في قصف باكستاني شرقي أفغانستان، في حين يبدأ البلدان محادثات في الدوحة بشأن وقف إطلاق النار.

وقال المسؤول الحكومي الأفغاني للجزيرة إن 17 قتلوا وأصيب 14 آخرون إثر غارة باكستانية على ولاية بكتيكا شرقي أفغانستان.

وكانت مصادر في الحكومة الأفغانية قالت للجزيرة قبيل ذلك إن قوات الجيش الأفغاني ردّت على قصف شنّه الجيش الباكستاني على منطقتي أورغون وبارمال في ولاية بكتيكا.

وأضافت المصادر أن القصف استهدف منزلا، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين، بينهم 8 من لاعبي فريق الكريكيت.

ووقع القصف الأخير على الرغم من الهدنة التي توصل إليها الطرفان أمس الجمعة وجرى تمديدها، وذلك بعد أيام من القصف المتبادل عبر الحدود والغارات الجوية على مواقع، بعضها في العاصمة الأفغانية كابل.

وتم وفقا لصادر في الخارجية الباكستانية تمديد وقف إطلاق النار بين البلدين بناء على طلب من الجانب الأفغاني حتى انتهاء المفاوضات.

وأسفرت الاشتباكات خلال الأيام الماضية عن مقتل عشرات الجنود والمدنيين من الطرفين، وأدت إلى نزوح عشرات الآلاف، وإغلاق المعابر الحدودية.

واندلعت المواجهة العسكرية إثر هجمات قتل فيها جنود باكستانيون، ويعتقد أن حركة طالبان باكستان نفذتها، وتتهم باكستان أفغانستان بإيواء جماعات مسلحة، في حين تنفي كابل ذلك.

وتشهد منطقة معبر "سبين بولدك" الحدودي حالة من التوتر، إذ أفاد مراسل الجزيرة بأن السلطات الباكستانية فتحت المعبر من جانب واحد لإعادة اللاجئين الأفغان، في حين لا يزال عبور الشاحنات والأفراد في الاتجاهين متوقفا، مع استمرار نزوح المواطنين نحو مناطق أكثر أمنا عقب المواجهات الأخيرة.

مفاوضات الدوحة

في غضون ذلك، نقل مراسل الجزيرة في باكستان عن مصدر حكومي مطلع أن وزير الدفاع الباكستاني خواجه آصف ورئيس الاستخبارات الجنرال عاصم مَلَك سيقودان اليوم في العاصمة القطرية الدوحة الوفد الباكستاني في المفاوضات لحل الخلاف مع أفغانستان.

وقد أكد التلفزيون الباكستاني الرسمي توجه الوفد إلى الدوحة اليوم.

في الجانب الآخر، قال المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد إن وزير الدفاع محمد يعقوب مجاهد توجه إلى الدوحة في ضوء الوعد بإجراء مفاوضات مع الجانب الباكستاني، مضيفا أن قوات بلاده ستمتنع عن أي تحركات جديدة.

وأضاف مجاهد أن افغانستان تؤمن بالحل السلمي والأمن الإقليمي، معتبرا أن ما يحدث "نتيجة عدوان باكستاني".

كما قالت الإذاعة الأفغانية إن وزير الدفاع والمدير العام للاستخبارات غادرا صباح اليوم إلى قطر لإجراء مفاوضات مع باكستان.

وعشية مفاوضات الدوحة، اتهم وزير الدفاع الباكستاني خواجه آصف أفغانستان بمحاربة بلاده نيابة عن الهند.

وفي تغريدة له على منصة إكس، تحدث آصف عن 10 آلاف هجوم تعرضت لها باكستان منذ تولي حركة طالبان السلطة في أفغانستان عام 2021، مما أسفر عن مقتل 3844 من المنتسبين للجيش وقوى الأمن، مشيرا إلى إن بلاده ناشدت خلال السنوات الماضية حكومة كابل بالسيطرة على من وصفهم بالإرهابيين، ولكن دون فائدة، حسب قوله.

في الإطار نفسه، قال قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير إن الهند "تواصل نهج الإرهاب وتستخدم الإرهابيين في أفغانستان مقاتلين مأجورين"، وفق تعبيره.

إعادة اللاجئين

في الأثناء، قررت الحكومة الباكستانية عدم تمديد مهلة إبقاء اللاجئين الأفغان في باكستان.

وقالت رئاسة الوزراء الباكستانية -في بيان- إنه ستتم زيادة عدد نقاط خروج اللاجئين الأفغان من باكستان لتسريع عملية إخراجهم.

كما أعلنت الحكومة الباكستانية في الاجتماع الخاص الذي عقدته بحضور قائد الجيش ورؤساء الحكومات المحلية في الأقاليم أنه تمت بالفعل إعادة 1.5 مليون لاجئ أفغاني في وقت سابق.

وكانت باكستان رفعت بحلول سبتمبر/أيلول الماضي وتيرة إعادة اللاجئين الأفغان إلى بلادهم بعد أن انتهت صلاحية إقامة كثيرين منهم.

