باكستان وأفغانستان اتفاق علی الورق وذعر علی الحدود

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ بعد اشتباكات عنيفة طالت نحو اسبوعين واسفرت عن مقتل العشرات من المدنيين والعسكريين تمخضت محادثات استضافتها الدوحة عن اتفاق فوري لاطلاق النار وذلك بعد اتفاق هدنة بدء سريانه الاربعاء. اتفاق يُرجى أن يُنهي المواجهات العسكرية التي فجّرتها قضايا أمنية، إذ تتهم باكستان أفغانستان بإيواء جماعات مسلحة تقودها حركة طالبان الباكستانية على أراضيها، وهو ما تنفيه كابول.

الخارجية القطرية قالت في بيان إن الجانبين اتفقا على وقف فوري لإطلاق النار، وإنشاء آليات تُعنى بترسيخ السلام والاستقرار الدائمين بين البلدين خلال جولة مفاوضات بوساطة قطرية وتركية.

كما توافق الطرفان على عقد اجتماعات متابعة خلال الأيام القليلة القادمة، لضمان استدامة وقف إطلاق النار والتحقق من تنفيذه بطريقة موثوقة ومستدامة، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في البلدين.

وكانت الخارجية الباكستانية قالت في بيان ان المحادثات ستركز على اتخاذ تدابير فورية لإنهاء ما وصفته بالإرهاب عبر الحدود واستعادة السلام والاستقرار على طول الحدود الباكستانية الأفغانية.

بدوره اكد وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف الذي شارك في محادثات الدوحة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وقال إن الجانبين سيجتمعان مرة جديدة في إسطنبول في الخامس والعشرين تشرين الأول/أكتوبر.

الاتفاق يأتي بعد اتهامات افغانية لباكستان بخرق هدنة بدء سريانها الاربعاء بعد هجمات أسفرت الجمعة عن مقتل عشرة مدنيين على الأقل، بينهم طفلان وثلاثة لاعبي كريكت.

اتهامات ردت عليها باكستان بالقول أنّ ضربات مساء الجمعة استهدفت جماعة مسلحة مرتبطة بحركة طالبان الباكستانية في المناطق الحدودية الأفغانية، عقب هجوم أسفر عن مقتل عسكريين باكستانيين في شمال وزيرستان، المنطقة الواقعة في شمال غرب باكستان.

ومنذ الغارات الباكستانية مساء الجمعة، حتى اعلان اتفاق وقف اطلاق النار في محادثات الدوحة عاد الهدوء إلى الحدود بينما لايزال سكان المناطق الحدودية يعيشون حالة من الخوف و الذعر نتيجة الاشتباكات العنيفية التي شهدتها المنطقة قبل ايام.

