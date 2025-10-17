السفير التشيكي لدى العراق يزور العتبة الحسينية المقدسة في كربلاء

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ استقبلت العتبة الحسينية المقدسة السفير التشيكي لدى العراق السيد (يان شنيداوف)، في زيارة رسمية، اطلع خلالها على أبرز المشاريع الإنسانية والثقافية والخدمية التي ترعاها العتبة لخدمة الزائرين والمجتمع.

وقال السفير التشيكي "في الحقيقة، هذه هي زيارتي الأولى إلى العتبة الحسينية المقدسة، وقد وجدت في كربلاء مكانا جميلا يبعث على الفخر والسرور”.

وأضاف "يسعدني أن أزور هذا الصرح المبارك، وأتطلع إلى تعزيز العلاقات الطيبة بين جمهورية التشيك وجمهورية العراق، ولاسيما أن هناك تعاونا سابقا بين شركات تشيكية والعتبتين الحسينية والعباسية في مجالات متعددة، منها تجهيز الثريات والتحف الفنية، حيث تشتهر التشيك عالميا بصناعتها الدقيقة والمتميزة في هذا المجال”.

وأكد السفير تطلعه إلى توسيع آفاق التعاون الثقافي والإنساني في المستقبل، مشيرا إلى أن “العلاقات بين البلدين يمكن أن تمتد لتشمل مجالات أخرى عديدة في إطار التعاون المتبادل لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين”.

وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة اللقاءات الرسمية والزيارات الدبلوماسية التي تستقبلها العتبة الحسينية المقدسة من مختلف دول العالم، بهدف التعريف بدورها الديني والإنساني والحضاري، وبالمشاريع التي تسهم في خدمة المجتمع العراقي وتعزيز التواصل الثقافي الدولي.

