كتائب القسام تفرج عن أسرى الاحتلال الأحياء

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ سلمت كتائب القسام، 13 أسيرا إسرائيليا للصليب الأحمر الدولي، في نقطتين في خانيونس ووسط القطاع، بعد أن سلمت في وقت مبكر صباح اليوم دفعة أولى من 7 أسرى.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه لم يعد هناك أي أسرى أحياء لدى حماس بعد أن أفرجت كتائب القسام عن 20 أسيرا إسرائيليا.

وكانت القناة 12 الإسرائيلية قالت إن الصليب الأحمر تسلم الأسرى الـ13 المفرج عنهم ضمن الدفعة الثانية وهم في طريقهم إلى إسرائيل، وذلك بعد أن وصل 7 أسرى في الدفعة الأولى إلى إسرائيل.

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام، أنه في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، قررت الإفراج عن الأسرى الصهاينة الأحياء التالية أسماؤهم: 1- بار أبراهام كوبرشتاين 2- أفيتار دافيد 3- يوسف حاييم أوحانا 4- سيغيف كالفون 5- أفيناتان أور 6- إلكانا بوحبوط 7- ماكسيم هيركين 8- نمرود كوهين 9- متان تسنغاوكر 10- دافيد كونيو 11- إيتان هورن 12- متان أنغريست 13- إيتان مور 14- غالي بيرمان 15- زيف بيرمان 16- عمري ميران 17- ألون أوهل 18- غاي جلبوع-دلال 19- روم براسلافسكي 20- أريئيل كونيو.

ويعتقد أن هؤلاء الأسرى الـ20 هم فقط الأحياء من أصل 48 أسيرا لا يزالون في غزة.

وأشارت مصادر إلى أن استعادة جثث بعض الأسرى القتلى قد يستغرق وقتا طويلا نظرا إلى أن بعض أماكن الدفن غير معلومة.

وقتل معظم هؤلاء الأسرى في الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

