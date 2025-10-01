"القسام" تعلن عن إغارة جديدة على الجيش الإسرائيلي: أطلقنا النار من مسافة صفر وأوقعنا قتلى وجرحى

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ قالت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، في بيانها: "تمكن مجاهدو القسام عصر أمس الاثنين من الإغارة على تجمع لجنود وآليات العدو داخل مدرسة "الراهبات الوردية" في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة، حيث بادر مجاهدونا بإطلاق النار من مسافة الصفر صوب جنود العدو وأوقعوهم بين قتيل وجريح، وألقى عدد من مجاهدينا عدد من العبوات الفراغية داخل ناقلتي جند صهيونيتين في الموقع وأوقعوا طاقميها بين قتيل وجريح، كما تم تفجير دبابة "ميركافا" بعبوة "العمل الفدائي" ورصد مجاهدونا هبوط الطيران المروحي للإخلاء".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية مساء الاثنين، بوقوع حدث أمني ضد قوات الجيش في غزة، مشيرة إلى أن التقارير الأولية تتحدث عن وقوع إصابات خطيرة في صفوف القوات المتوغلة عقب إطلاق صاروخ مضاد للدروع استهدف قوة للجيش في القطاع.

وتداولت منصات عبرية أنباء عن إجراء عمليات إجلاء للقتلى والجرحى في صفوف الجيش إلى 3 مستشفيات رئيسية في إسرائيل، فيما ذكر تقرير عبري أن "كارثة وقعت مع قوات الجيش في مدينة غزة، وهناك عدد من القتلى والاصابات في حدث أمني مستمر، وعدد الجنود الذين وقعوا في كمين هو 13".

ولفتت مصادر عبرية إلى أن الجيش الإسرائيلي أعلن حالة التأهب القصوى في غزة، عقب سلسلة هجمات نفذتها كتائب القسام استهدفت مواقع عسكرية إسرائيلية، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجنود.

كما أعلنت "القسام" أنها تمكنت أول أمس الأحد من "تفجير دبابة "ميركافا" صهيوينة بعبوة أرضية شديدة الانفجار قرب "شارع 10" جنوب حي الصبرة جنوب مدينة غزة".

وكانت "القسام" قد أعلنت أن مقاتليها تمكنوا في 22 سبتمبر الجاري، "من الإغارة على تجمع لجنود وآليات العدو والاشتباك معهم من المسافة صفر وأوقعوا جنود والعدو بين قتيل وجريح في محيط بركة الشيخ رضوان بمدينة غزة".

وجاء في بيان صادر عن "القسام" في 20 سبتمبر: "تمكن مجاهدو القسام صباح اليوم من الإغارة على موقع مستحدث للعدو جنوب شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع بقوة قسامية قوامها فصيل مشاة .. حيث اقتحم مجاهدو القسام الموقع واستهدفوا عددًا من دبابات الحراسة من نوع "ميركافا 4" بعدد من عبوات الشواظ وعبوات العمل الفدائي وقذائف "الياسين105" ، كما استهدف مجاهدو القسام عددا من المنازل التي يتحصن بداخلها جنود الاحتلال لتثبيتها بـ 6 قذائف مضادة للتحصينات والأفراد ونيران الأسلحة الرشاشة، واقتحم عدد من المجاهدين المنازل وأجهزوا بداخلها على عدد من جنود الاحتلال من المسافة صفر بالأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية، وتمكن مجاهدو القسام أيضاً من قنص قائد دبابة "ميركافا 4" وإصابته إصابة قاتلة، ودك مجاهدونا المواقع المحيطة لمكان العملية بعدد من قذائف الهاون لقطع النجدات، وتم دك موقع العملية بعدد من قذائف الهاون لتأمين انسحاب المجاهدين من المكان، وفور وصول قوة الإنقاذ قام أحد الاستشهاديين بتفجير نفسه في الجنود وأوقعهم بين قتيل وجريح، واستمر الهجوم لعدة ساعات، ورصد مجاهدونا هبوط الطيران المروحي للإجلاء".