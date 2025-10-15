القسام تسلّم الصليب الأحمر دفعة جديدة من جثامين أسرى الاحتلال

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ نقلت وسائل إعلام، أن موكبا تابعا للصليب الأحمر الدولي، وصل مدينة غزة لاستلام جثامين أسرى للكيان الصهيوني مساء يوم الثلاثاء.

وأشارت إلى أن سيارات الصليب الأحمر دخلت إلى مكان مغلق لتسلم جثامين أسرى للكيان الصهيوني في مدينة غزة.

الجزيرة تحصل على صور تسليم جثامين أسرى للكيان الصهيوني إلى الصليب الأحمر في مدينة غزة pic.twitter.com/eDINCNt60Y

وسبق أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الثلاثاء، أن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في قطاع غزة بدأت الآن.

وكتب في حسابه على منصة “تروث سوشيال”: “جميع الأسرى العشرين عادوا، لكن المهمة لم تنتهِ بعد. لم يُعاد الموتى كما وُعِدوا! المرحلة الثانية تبدأ الآن”.

ويوم الاثنين، أطلقت حركة حماس سراح باقي الأسرى الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20، عبر تسليمهم إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي أفرج الاحتلال، بالمقابل، عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من سجونها.

#شاهد | كتائب القسام تسلّم الصليب الأحمر جثامين أسرى للكيان الصهيوني في مدينة غزة pic.twitter.com/0b4rc9RO7n

ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر الجاري، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس الفلسطينية والاحتلال، استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقعت حماس وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.

ومساء اليوم أكدت الأمم المتحدة أن “إسرائيل أبلغت الأمم المتحدة أنها لن تسمح إلا بدخول 300 شاحنة مساعدات، تمثل نصف العدد المتفق عليه، إلى قطاع غزة ابتداء من غد الأربعاء”.

وأضافت أن “إسرائيل أبلغت المنظمة كذلك بأنها لن تسمح بدخول أي وقود أو غاز إلى القطاع إلا لاحتياجات محددة تتعلق بالبنية التحتية الإنسانية”.

