دعوة لحضور المؤتمر العلمي الرابع لإحياء تراث أمير المؤمنين (ع)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ تدعو جمعية العميد العلمية والفكرية الأدباء والكتاب لحضور فعاليات المؤتمر العلمي الرابع، لإحياء تراث أمير المؤمنين (عليه السلام).

وسيُعقد المؤتمر بعنوان (التربية وبناء الإنسان في تراث الإمام علي -عليه السلام- في ضوء التحديات المعاصرة)، في يومي الجمعة والسبت 7- 8/تشرين الثاني/ 2025م – الموافق 15- 16/جمادى الأولى 1447هـ، في قاعة الجواهري بمقر اتحاد الأدباء والكتاب بمحافظة النجف الأشرف.

وسيُقام المؤتمر برعاية العتبة العباسية المقدسة، وينظمه مركز المرايا للدراسات والإعلام بالتعاون مع جمعية العميد العلمية والفكرية، وأمانة مسجد الكوفة المعظم، وجامعتي الكفيل والعميد، وجامعة الكوفة، ومركز دراسات الكوفة، واتحاد الأدباء والكتّاب في النجف الأشرف.

.......

انتهى/ 278