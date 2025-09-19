مناقشة جوانب مهمة من حياة الإمامين الحسنين (عليهما السلام)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ ناقش باحثون من العتبة العباسية المقدسة، جوانب مهمة من حياة الإمامين الحسنين (عليهما السلام)، خلال مشاركتهم في فعاليات المؤتمر العلمي الدولي السنوي الرابع عشر للعتبة الكاظمية المقدَّسة.

ويقام المؤتمر بعنوان: (الإمامان الحسنان "عليهما السلام" صِراطُ حقٍّ ومِشكاةُ معرفة)، بحضور وفود العتبات المقدَّسة والمزارات الشريفة، وشخصيَّاتٍ حوزويَّة وأكاديميَّة.

وقال أحد باحثي العتبة العباسية المقدسة، الشيخ حسين التميمي: إنَّ موضوع البحث تركز حول مفهوم النصر عند الإمام الحسن المجتبى (عليه السلام)، وتوافقه مع العديد من الآيات القرآنية التي رسخت هذا المفهوم، الذي حققه الإمام (عليه السلام)، عبر حكمته وكلماته ومجمل حركته التي فضحت السياسات المنحرفة في عصره.

من جانبه، بين الباحث من العتبة العباسية المقدسة، الشيخ عبد العباس الجياشي، أن بحثه تناول شرعية مآتم العزاء الحسيني، التي أسست لها الأحاديث النبوية الشريفة، إلى جانب إخبارها عن واقعة الطف الأليمة، مستعرضا ما ورد على لسان الأنبياء (عليهم السلام) في الإشارة إلى حادثة شهادة الإمام الحسين (عليه السلام)، وما أبدوه من مظاهر الحزن والعزاء لهذه الفاجعة العظيمة.

ويشارك في المؤتمر الذي تستمر فعالياته يومين، نخبة من باحثي العتبة العباسية المقدسة، ببحوث متنوعة تتناول سيرة الإمامَينِ الحسنَينِ (عليهما السلام).

...........

انتهى/ 278



