وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ تعلن الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدّسة عن إطلاق مسابقة أجر الرسالة العالمية الكبرى الأولى، الخاصة بالمولد النبوي الشريف.

تقام المسابقة ضمن فعاليات مهرجان رحمة للعالمين الدولي الذي تقيمه العتبة المقدسة في إطار إحياء الذكرى الـ(1500) لولادة الرسول الأعظم محمد (صلى الله عليه وآله).

الجوائز:

(5) جوائز: عمرة إلى بيت الله الحرام مع زيارة المسجد النبوي الشريف.

(5) جوائز: زيارة مرقد الإمام الرضا (عليه السلام).

(30) جولة: زيارة العتبات المقدسة في العراق مع إقامة الفائز وثلاثة من أفراد عائلته في مجمّعات العتبة العباسية المقدسة لمدة يومين.

(23) جائزة: كتب قيّمة من إصدارات العتبة العباسية المقدسة.

ليكون مجموع الجوائز المقدّمة (63) جائزة للفائزين.

وستُعلن أسماء الفائزين يوم الثلاثاء (9/9/2025م) في تمام الساعة العاشرة صباحًا عَبرَ منصات العتبة العباسية المقدسة.

ويُشترط حضور الفائز شخصيًّا لمعرفة الجائزة في الحفل المركزي الذي سيقام في قاعة الإمام الحسن المجتبى (عليه السلام) في العتبة العباسية المقدسة يوم الأربعاء (17 ربيع الأول 1447هـ) الموافق (10/9/2025م) عند الساعة الرابعة عصرًا.

وفي حال تعذّر الحضور، يمكن مراجعة قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدسة في مدة لا تتجاوز أسبوعًا واحدًا من تاريخ إعلان النتائج، مع اصطحاب المستمسكات الأصلية (هوية أحوال مدنية أو جواز سفر).

للمشاركة في المسابقة: اضغط هنا.

.......

انتهى/ 278

