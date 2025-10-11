حزب الله يدين عدوان المصيلح: على الدولة تحمّل مسؤولياتها

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أدان حزب الله العدوان الإسرائيلي على منطقة المصيلح في جنوب لبنان، معتبراً أنّه «يأتي ‏في إطار الاستهدافات ‏المتكرّرة والمتعمدة على المدنيين الآمنين وعلى البنى الاقتصادية ولمنع الناس من ‏العودة ‏إلى حياتهم الطبيعية».

وقال الحزب، في بيانٍ، إنّ «هذا العدوان الإسرائيلي المتمادي على لبنان وشعبه وسيادته، هو تعبير عن ‏الغطرسة والإجرام ‏الصهيوني ‏المستمر والمتواصل تحت نظر الدول الضامنة لاتفاق ‏وقف إطلاق النار ولجنة الإشراف عليه، وفي ظل صمت ‏عربي ودولي وغطاء ‏أميركي كامل يُجرّئ العدو على التمادي في عدوانه المستمر على لبنان والمنطقة».

وأشار حزب الله إلى أنّ «ذلك يستدعي من اللبنانيين جميعاً تضامناً وطنياً، ومن الدولة موقفاً حازماً يرتقي ‌‏إلى مستوى التحديات ‏والتهديدات القائمة، ويتطلب حركة دبلوماسية وسياسية مكثّفة، ‏ورفع الصوت عالياً في كل ‏المحافل العربية ‏والدولية، والتقدم بشكوى عاجلة إلى ‏مجلس الأمن ‏للضغط على العدو الإسرائيلي لوقف اعتداءاته وانتهاكاته».

كما أكّد أنّ «هذا العدوان الإسرائيلي لا يمكن أن يستمر ولا بدّ من مواجهته، وعلى ‏الدولة أن تتحمّل مسؤولياتها ‏الوطنية تجاه شعبها والقيام بدورها الحامي والحاضن ‏والراعي له».

وختم البيان بتوجيه التحية والإكبار لأهالي الجنوب الصامدين «الذين يواجهون العدوان بثبات ويقدّمون التضحيات الجسام تأكيداً على حقهم في أرضهم والعيش بكرامة في وطنهم».

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد شنّ، فجر اليوم، سلسلة غارات على بلدة المصيلح – قضاء صيدا، ما أدّى إلى استشهاد شخص وإصابة سبعة آخرين، إضافةً إلى أضرار مادية جسيمة في الممتلكات والمحال التجارية.