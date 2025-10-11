عدوان صهيوني جديد.. شهيد وجرحى في غارات إسرائيلية بين مصيلح والنجارية جنوب لبنان

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أفاد مراسل الميادين في جنوب لبنان، فجر السبت، باستشهاد شخص وجرح آخرين من جراء سلسلة الغارات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت المنطقة الواقعة بين مصيلح والنجارية.

وقال المراسل إنّ الغارات الإسرائيلية استهدفت آليات حفر وجرافات، مضيفاً أنّ جهوداً تبذل لفتح الطريق الذي يربط مدينتي صيدا والنبطية بعد انقطاعها من جراء الغارات.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكه لإعلان وقف إطلاق النار، عبر القصف والاستهدافات التي تطال مختلف المناطق اللبنانية، منذ توقيع الاتفاق في الـ27 من تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

